EQS-HV: Wintershall Dea AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 15.08.2023 in Am Lohsepark 8, 20457 Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

Wintershall Dea AG Celle English convenience translation of the

solely binding German version Wintershall Dea AG

Friedrich-Ebert-Str. 160

34119 Kassel

Deutschland Wintershall Dea AG

Friedrich-Ebert-Str. 160

34119 Kassel

Deutschland Kassel, 7. Juli 2023 Kassel, 7 July 2023 Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

der Wintershall Dea AG Convening of the extraordinary General Meeting

of Wintershall Dea AG Sehr geehrte Aktionäre,

hiermit lädt der Vorstand der Gesellschaft die Aktionäre der Wintershall Dea AG mit Sitz in Celle zur der am 15. August 2023 um 15:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft am Standort Hamburg, Am Lohsepark 8, 20457 Hamburg, stattfindenden Hauptversammlung ein. Dear Shareholders,

The Management Board of the company hereby invites the shareholders of Wintershall Dea AG with statutory seat in Celle to the General Meeting to be held on 15 August 2023 at 3 p.m. at the company's offices, location Hamburg, Am Lohsepark 8, 20457 Hamburg. Die Tagesordnung lautet wie folgt: The agenda is as follows: Beschlussfassung über die Zustimmung zum Entwurf des Ausgliederungsplans der Wintershall Dea AG bezüglich der Ausgliederung von ausgewählten Unternehmensbeteiligungen im Wege der Ausgliederung zur Neugründung auf die neu zu gründende Wintershall Dea Global Holding GmbH basierend auf der Bilanz der Wintershall Dea AG zum 31. Dezember 2022 als Ausgliederungsbilanz sowie der in diesem Rahmen vorzunehmenden Bestellung von Marcus Winkler, geboren am 16. Dezember 1972, und Prof. Dr. Mathias Wolkewitz, geboren am 20. Dezember 1965, als gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen vertretungsberechtigte Geschäftsführer des Übernehmenden Rechtsträgers. Resolution on consent to the draft of the hive down plan of Wintershall Dea AG for the hive down of selected shareholdings in companies by way of hive down for new formation to newly incorporated Wintershall Dea Global Holding GmbH based on the balance sheet of Wintershall Dea AG as of 31 December 2022 as the hive down balance sheet as well as the appointment of Marcus Winkler, born on 16. December 1972, and Prof. Dr. Mathias Wolkewitz, born on 20 December 1965, in this context as managing directors of the Acquiring Entity with joint power of representation with another managing director or an authorized signatory. Die Wintershall Dea AG ("Übertragender Rechtsträger") beabsichtigt im Wege einer konzerninternen Umstrukturierung eine Konzentrierung bestimmter Beteiligungen an Tochtergesellschaften. Wintershall Dea AG ("Transferring Entity") intends by way of an intra-group reorganization to concentrate its shareholdings in certain of its subsidiaries. Zu diesem Zweck sollen sämtliche gegenwärtig von dem Übertragenden Rechtsträger gehaltenen Anteile an der: For this purpose, all of the shares currently held by the Transferring Entity in: 1. Wintershall Dea International GmbH, eine nach deutschem Recht gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Hamburg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 163200, 1. Wintershall Dea International GmbH, a limited liability company incorporated under the laws of Germany with its registered office in Hamburg, registered in the Commercial Register of the Local Court of Hamburg under HRB 163200, 2. Wintershall Dea Insurance Ltd, eine nach dem Recht von Guernsey gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in St. Peter Port, eingetragen im Guernsey Registry unter 69718, 2. Wintershall Dea Insurance Ltd, a limited liability company incorporated under the laws of Guernsey with its registered office at St Peter Port, registered with the Guernsey Registry under 69718, 3. Wintershall Dea Finance B. V., eine nach niederländischem Recht gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) mit Sitz (statutaire zetel) in ́s-Gravenhage eingetragenen im niederländischen Handelsregister (Kamer van Koophandel) unter RSIN 860301916 und CCI 75491486, 3. Wintershall Dea Finance B.V., a limited liability company (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) incorporated under the laws of the Netherlands with its registered office (statutaire zetel) in ́s-Gravenhage, registered in the Dutch Commercial Register (Kamer van Koophandel) under RSIN 860301916 and CCI 75491486, 4. Wintershall Dea Finance 2 B. V., eine nach niederländischem Recht gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) mit Sitz (statutaire zetel) in ́s-Gravenhage, eingetragenen im niederländischen Handelsregister (Kamer van Koophandel) unter RSIN 862003763 und CCI 81231571, 4. Wintershall Dea Finance 2 B.V., a limited liability company (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) incorporated under the laws of the Netherlands with its registered office (statutaire zetel) in ́s-Gravenhage, registered in the Dutch Commercial Register (Kamer van Koophandel) under RSIN 862003763 and CCI 81231571, 5. Wintershall Dea Carbon Management Solutions B. V., eine nach niederländischem Recht gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) mit Sitz (statutaire zetel) in ́s-Gravenhage, eingetragenen im niederländischen Handelsregister (Kamer van Koophandel) unter RSIN 864086726 und CCI 86796917, und 5. Wintershall Dea Carbon Management Solutions B.V., a limited liability company (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) incorporated under the laws of the Netherlands with its registered office (statutaire zetel) in ́s-Gravenhage, registered in the Dutch Commercial Register (Kamer van Koophandel) under RSIN 864086726 and CCI 86796917, and 6. Gasoducto Cruz del Sur S. A., eine nach dem Recht von Uruguay gegründete Aktiengesellschaft (Sociedad Anonima), mit Sitz in Montevideo, eingetragen im nationalen Handelsregister von Uruguay unter UY213643870010. 6. Gasoducto Cruz del Sur S. A., a stock corporation incorporated under the laws of Uruguay (Sociedad Anonima), with its registered office in Montevideo, registered in the National Commercial Register of Uruguay under UY213643870010. (zusammen die "Auszugliedernden Geschäftsanteile"), (together the "Hive Down Shares"), im Rahmen einer Ausgliederung zur Neugründung auf die neu zu gründende Wintershall Dea Global Holding GmbH ("Übernehmender Rechtsträger"), gegen Gewährung von Geschäftsanteilen an dem Übernehmenden Rechtsträger an den Übertragenden Rechtsträger, übertragen werden (Ausgliederung zur Neugründung gemäß § 123 Abs. 3 Nr. 2 UmwG) ("Ausgliederung"). Die neu gegründete Wintershall Dea Global Holding GmbH wird ein 100%iges Tochterunternehmen des Übertragenden Rechtsträgers sein. Zur Durchführung der Ausgliederung ist keine Herabsetzung des Grundkapitals des Übertragenden Rechtsträgers erforderlich (§ 145 UmwG). be transferred to the newly incorporated Wintershall Dea Global Holding GmbH ("Acquiring Entity") by way of a hive down for new formation, against granting of shares in the Acquiring Entity to the Transferring Entity (hive down for new formation pursuant to Section 123 para. 3 no. 2 Transformation Act ("Hive Down"). The newly incorporated Wintershall Dea Global Holding GmbH will be a wholly owned subsidiary of the Transferring Entity. No capital reduction of the Transferring Entity is required for the implementation of the Hive Down (Section 145 Transformation Act). Zur Umsetzung der konzerninternen Umstrukturierung hat der Vorstand der Wintershall Dea AG als Übertragender Rechtsträger basierend auf der Bilanz der Wintershall Dea AG zum 31. Dezember 2022 als Ausgliederungsbilanz den als Anlage 1 beigefügten Entwurf des Ausgliederungsplan aufgestellt. In order to implement the intra-group reorganization, based on the balance sheet of Wintershall Dea AG as of 31 December 2022 as the hive down balance sheet, the Management Board of Wintershall Dea AG as the Transferring Entity has drawn up the draft of the hive down plan attached as Annex 1 . Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem als Anlage 1 beigefügten Entwurf des Ausgliederungsplans zuzustimmen. The Management Board and Supervisory Board propose to approve the draft of the hive down plan attached as Annex 1. Mit freundlichen Grüßen With kind regards Wintershall Dea AG Mehren

