EQS-News: Nordex SE: Nordex Group erhält Auftrag für 56 MW in der Türkei

Nordex Group erhält Auftrag für 56 MW in der Türkei Hamburg, 7. Juli 2023. Die Nordex Group untermauert mit weiteren Aufträgen ihre Marktführerschaft in der Türkei. VRES Enerji hat den Hersteller mit der Lieferung von acht Turbinen des Typs N163/6.X für die 56-MW-Erweiterung des Windparks Kartal in der Provinz Eskişehir im Nordwesten des Landes beauftragt, deren Errichtung für Mitte 2024 geplant ist. Der Auftrag beinhaltet auch einen Premium-Service-Vertrag mit einer Laufzeit von zehn Jahren. „Wir sind dankbar für das anhaltende Vertrauen unserer Kunden in unsere Technologie und unser erfahrenes Team", sagt Ender Ozatay, Vice President Region Türkiye & Middle East. „Die türkische Regulierungsbehörde für den Energiemarkt (EMRA) hat kürzlich eine Vorlizenzkapazität von 25 GW für die nächsten 10 Jahre für erneuerbare Projekte mit Speicherung angekündigt, und wir wollen unsere starke Position in der Türkei ausbauen.“ Die Nordex Group hat sich im zweiten Quartal dieses Jahres insgesamt Aufträge über 101 MW in der Türkei gesichert. Bis heute hat das Unternehmen in der Türkei 3.571 MW installiert, und weitere 889 MW befinden sich im Bau. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat mehr als 43 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeitende. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6.X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Presseanfragen:

