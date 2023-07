Europas Anleger nervös - Warten auf US-Jobdaten

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Erwartung neuer US-Arbeitsmarktdaten macht die Anleger an europäischen Aktienmärkten nervös.

Der deutsche Leitindex Dax notierte am Vormittag kaum verändert bei 15.523 Punkten. Sein europäisches Pendant, der EuroStoxx50, gab 0,2 Prozent auf 4216 Zähler nach.

Am Donnerstag hatten neu entflammte Sorgen um die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed die Indizes um 2,6 beziehungsweise drei Prozent ins Minus gedrückt. "Die Stimmung liegt am Boden. Mit einem Verlaufstief unter 15.500 Punkten hat der Dax gestern ein Niveau erreicht, auf dem er Anfang Februar erstmals stand", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. Für Nervosität sorgten die am Mittwoch veröffentlichten Protokolle der letzten Fed-Sitzung und die überraschend starken Daten des Personaldienstleisters ADP zu neu geschaffenen Stellen.

Nun warteten die Investoren auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. "Die Daten könnten erneut stark ausfallen, immerhin wurden 14 Monate in Folge mehr Stellen geschaffen als Analysten im Vorfeld erwartet hatten", sagte Jochen Stanzl, Chefanalyst vom Broker CMC Markets. "Die Börse aber erhofft sich schwächere Daten, um der Fed mehr Argumente für eine Pause zu liefern." Die Fed versucht, mit Zinserhöhungen die Inflation zu bekämpfen. Der brummende Arbeitsmarkt birgt dabei neue Inflationsrisiken: Unternehmen müssen neues Personal oft mit höheren Löhnen locken und versuchen, die gestiegenen Kosten an die Kunden weiterzureichen.

NUCERA LEGT BEI BÖRSENDEBÜT DEUTLICH ZU

Bei den Unternehmen stand Nucera im Rampenlicht. Die Aktien der Wasserstoff-Tochter von Thyssenkrupp legten bei ihrem Börsendebüt in der ersten Handelsstunde deutlich zu. Zeitweise stiegen sie bis auf 21,78 Euro. Der erste Kurs an der Frankfurter Börse wurde mit 20,20 Euro festgestellt. Der Ausgabepreis lag bei 20 Euro. Ein Händler bezeichnete das Marktdebüt als solide. "Wenn sich der Kurs bis zum Abend über dem Ausgabepreis hält, ist das in dem schwachen Umfeld sicher ein Erfolg", sagte der Börsianer.

Die Aktie von Gerresheimer baute unterdessen nach positiven Analystenkommentaren einen Teil ihrer Verluste vom Vortag ab. Die Papiere des für die Pharma- und Kosmetikindustrie produzierenden Spezialverpackungsherstellers legten um gut vier Prozent zu. Nach den starken Zahlen für das zweite Quartal sei es wahrscheinlich, dass das Unternehmen seine Jahresprognose übertrifft, schrieben die Experten der US-Großbank JP Morgan und der Schweizer Credit Suisse. Am Donnerstag war die Aktie zeitweise um gut sieben Prozent eingebrochen, obwohl Gerresheimer ein Umsatz- und Gewinnplus für das vergangene Quartal verzeichnet hatte. Einige Anleger hätten wohl auf eine Anhebung der Prognose gehofft, sagte ein Börsianer.

COLOPLAST KAUFT FISCHHAUT-SPEZIALISTEN - AKTIE SACKT AB

Aus den Depots flogen dagegen Kion. Die Aktien des Frankfurter Gabelstapler-Herstellers verloren zeitweise knapp sieben Prozent auf ein Zehn-Monats-Tief von 32,41 Euro und pendelten sich bei einem Kursverlust von knapp vier Prozent ein. Nach nur einem halben Jahr ist für Finanzvorstand Markus Wassenberg schon wieder Schluss, teilte Kion am Donnerstag mit. Wassenberg, der erst zu Jahresbeginn von Heidelberger Druck gekommen war, habe seinen Vertrag mit sofortiger Wirkung aufgelöst, "nachdem es bei Themen der Unternehmensführung unterschiedliche Auffassungen gab".

In Kopenhagen sackte die Aktie von Coloplast um 5,3 Prozent auf ein Acht-Monats-Tief von 788,60 Kronen ab. Der dänische Medizintechnikkonzern kauft für 1,3 Milliarden Dollar die auf Wundversorgungsprodukte aus Fischhaut spezialisierte isländische Firma Kerecis. Um den Zukauf zu finanzieren, wolle man das Kapital erhöhen, teilte Coloplast am Freitag mit.

