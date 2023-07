Ex-KEF-Chef kritisiert Bundesländer beim Thema Rundfunkbeitrag

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der frühere Vorsitzende der unabhängigen Rundfunk-Finanzkommission KEF, Heinz Fischer-Heidlberger, hat an die Bundesländer appelliert, neue Regelungen zur Festsetzung des Rundfunkbeitrags zu treffen. "Es braucht dringend eine neue Regelung zum Verfahren, wie der Rundfunkbeitrag in Kraft gesetzt werden kann, wenn nicht alle Länder zustimmen", sagte der Experte am Freitag in einer Ausschuss-Anhörung im bayerischen Landtag in München zum Thema Reformen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

"Man muss hier relativ bald eine Entscheidung treffen", ergänzte Fischer-Heidlberger mit Blick auf die nächste Beitragsperiode, die 2025 beginnt und vier Jahre dauert. In den vergangenen Monaten haben mehrere Ministerpräsidenten immer wieder klargemacht, dass sie eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags nicht mittragen werden. Es braucht allerdings Einstimmigkeit unter den Ländern.

Die Höhe des Rundfunkbeitrags - er liegt derzeit bei monatlich 18,36 Euro - legen die Länder per Staatsvertrag fest. Zuvor melden die Häuser von ARD, ZDF und Deutschlandradio ihren voraussichtlich benötigten Finanzbedarf, um den von den Ländern beschriebenen Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks abdecken zu können, bei der KEF an. Die KEF - die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten - prüft die Zahlen und streicht in der Regel an zahlreichen Stellen und empfiehlt dann den Ländern voraussichtlich zum nächsten Mal wieder Anfang 2024 die Beitragshöhe. Die Länder müssen sich bei ihrer Entscheidung eng daran orientieren.

Fischer-Heidlberger nannte als mögliche Wege für neue Regelungen: Die Mehrheitsentscheidung - also nicht mehr das Prinzip der Einstimmigkeit unter den Ländern - sei eine Lösung, man könne auch an eine Rechtsverordnung denken, die über das Vorsitzland der Rundfunkkommission in Kraft gesetzt werden kann. Auch eine unmittelbare Geltung der KEF-Empfehlung sei vorstellbar, wenn diese in einem von den Ländern festgesetzten Rahmen bleibe, erläuterte Fischer-Heidlberger, der 2022 nach 15 Jahren Mitgliedschaft und drei Amtszeiten als Vorsitzender aus der KEF ausschied.

Fischer-Heidlberger verwies auch auf das Problem bei der vorigen Entscheidung zur Rundfunkbeitragshöhe. Damals landete das Ganze vor dem Bundesverfassungsgericht. Das Land Sachsen-Anhalt hatte sich gegen die Erhöhung von 17,50 Euro auf 18,36 Euro gestemmt und die Erhöhung blockiert - obwohl die anderen 15 Länder für das Plus waren. Die öffentlich-rechtlichen Medienhäuser wandten sich dann an das Verfassungsgericht, das 2021 die Erhöhung in Kraft setzte./rin/DP/men