Neue Gewerkschaft will Tarifvertrag bei Lufthansa erzwingen

FRANKFURT (dpa-AFX) - An der Lufthansa -Basis Frankfurt droht eine neue Gewerkschaft mit einem Arbeitskampf. Man habe die eigenen Mitglieder zur Urabstimmung über einen Streik aufgerufen, teilte die "Technik Gewerkschaft Luftfahrt" am Freitag mit. Damit soll das Unternehmen bewegt werden, mit der TGL einen Tarifvertrag zu verhandeln und abzuschließen.

Bislang tarifiert Lufthansa den Technikbereich mit der DGB-Gewerkschaft Verdi. Zum Ansinnen der TGL lehnte ein Unternehmenssprecher am Freitag jeglichen Kommentar ab. Grundsätzlich kann jede Gewerkschaft versuchen, in einem Unternehmen einen Tarifvertrag zu erreichen. Bei Lufthansa sind bislang neben der Verdi die Spartengewerkschaften Vereinigung Cockpit für die Piloten und UFO für das Kabinenpersonal mit an Bord.

Der TGL-Vorsitzende Daniel Wollenberg zeigte sich optimistisch, dass seine Organisation bei der Flugzeugwartung in Frankfurt die Mehrheit der Beschäftigten vertritt. Nach einem erfolgreichen Ende der Urabstimmung sei Ende Juli am Standort Frankfurt mit entsprechenden Arbeitskampfmaßnahmen zu rechnen./ceb/DP/nas