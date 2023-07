Preissteigerungen lässen laut EZB-Vize de Guindos langsam nach

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

London/Athen (Reuters) - Der Preisschub im Euro-Raum beginnt sich nach Einschätzung von EZB-Vizechef Luis de Guindos allmählich abzuschwächen.

Zwar bleibe der Preisdruck weiterhin stark, doch die meisten Indikatoren hätten begonnen, ein Nachlassen anzuzeigen, sagte der Stellvertreter von EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Freitag in einem Vortrag am King's College in London. "Obwohl die Bandbreite der Messgrößen für die zugrundeliegende Inflation im historischen Vergleich immer noch groß ist, hat sie zuletzt begonnen, sich zu verengen," führte er aus. Griechenlands Notenbankchef Yannis Stournaras schloss unterdessen einen Zinsschritt der EZB im September nicht aus.

Die Europäische Zentralbank (EZB) achtet genau auf die Inflationstrends. Sie sind ein wichtiger Faktor für die Festlegung der Geldpolitik in der Eurozone. Zuletzt hatte sich die Gesamtinflation in der 20-Länder-Gemeinschaft im Juni auf 5,5 Prozent abgeschwächt von 6,1 Prozent im Mai. Damit liegt das Inflationsziel der Euro-Wächter von zwei Prozent aber immer noch weit entfernt. Die Kerninflation, in der die schwankungsreichen Preise für Energie und Lebensmittel außen vor bleiben, war sogar leicht gestiegen auf 5,4 Prozent von 5,3 Prozent im Mai. Viele Währungshüter treibt dies um. Die hohe Kernrate bereite Sorgen, sagte Bundesbank-Präsident Joachim Nagel am Donnerstag in Stuttgart. "Die Oberfläche unseres Motors ist zwar nicht mehr ganz so heiß. Aber der Kern ist noch immer überhitzt, er muss weiter abgekühlt werden", merkte er an.

NOCH KEIN ENDE DES STRAFFUNGSKURSES

De Guindos stellte in seinem Vortrag auch klar, dass die EZB ihren Straffungskurs noch nicht beendet habe: "Unser Job ist noch nicht erledigt." Die Währungshüter beobachteten die Inflationsentwicklung im Dienstleistungssektor sowie die Entwicklung der Arbeitskosten genau. Diese seien mittlerweile wichtige Treiber der Gesamtinflation.

Die Löhne waren im Euro-Raum zuletzt kräftig gestiegen. Die Preise im Dienstleistungssektor reagieren besonders stark auf die Lohnkosten. "Steigende Löhne erhöhen den Inflationsdruck auf arbeitsintensive Dienstleistungen", sagte der EZB-Vize. Allerdings seien die Inflationsaussichten mit einer erheblichen Unsicherheit behaftet. Daher werde die EZB in ihrer Geldpolitik weiter datenabhängig voranschreiten. De Guindos zufolge werden sich die bereits erfolgten Zinserhöhungen noch über Jahre hinweg auswirken. 2022 sei die Inflation dadurch nur um einen halben Prozentpunkt gedrückt worden. Im Zeitraum 2023 bis 2025 werde der inflationssenkende Effekt dagegen im Schnitt bei zwei Prozentpunkten liegen.

Die EZB hat die Zinsen seit Sommer 2022 bereits acht Mal in Folge erhöht. Der an den Finanzmärkten richtungsweisende Einlagensatz liegt mittlerweile bei 3,50 Prozent - das höchste Niveau seit 22 Jahren. Für die Zinssitzung am 27. Juli in Frankfurt hat EZB-Präsidentin Lagarde bereits eine weitere Anhebung in Aussicht gestellt. Was danach geschehen soll ist noch offen.

Aus Sicht von Griechenlands Notenbankchef Stournaras ist ein weiterer Zinsschritt im September möglich. "Im Juli werden wir mehr oder weniger eine Erhöhung um 0,25 Basispunkte haben, aber für den September bin ich agnostisch, vielleicht, vielleicht auch nicht," sagte er in Athen. Für ihn ist dann wahrscheinlich der Zinshöhepunkt erreicht. "Ich wäre überrascht, wenn wir über den September hinaus noch weitere Anhebungen haben."

