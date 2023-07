Pressestimme: 'Frankenpost' zur Pkw-Maut

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zur Pkw-Maut:

"Der allerdickste Brocken kommt jetzt erst und wird weniger zur Belastung von Scheuer, sondern vielmehr für die jetzige Regierung, die sowieso kaum weiß, wie sie den Haushalt stemmen soll: Der Bund muss 243 Millionen Euro - fast eine Viertelmilliarde Euro an Steuergeldern eines jeden einzelnen Bürgers, das muss man sich einmal vergegenwärtigen - Schadenersatz an die vorgesehenen Betreiber zahlen. Das ist der blanke Wahnsinn, den der CSU-Politiker der jetzigen Regierung hinterlassen hat. Was wäre mit diesem Geld nicht alles möglich gewesen: Ausbau der Straßen, der Radwege und des Schienennetzes, weitere Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr und in E-Ladesäulen, die bislang rar gesät sind in Deutschland. Dieser Schub für die Infrastruktur bleibt ein Traum - dank der CSU und Andreas Scheuer."/ra/DP/nas