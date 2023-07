Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Suizidassistenz

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Suizidassistenz

"Auch nach dem Scheitern der beiden Gesetzentwürfe zur Regelung der Suizidassistenz ist es nicht so, als bewegten sich alle Akteure hierzulande im Umgang mit Suizidwünschen in einem rechtsfreien Raum. Suizid stand in Deutschland niemals unter Strafe, Beihilfe zum Suizid auch nicht. (...) In dieser Lage hat der Bundestag am Donnerstag gleich zwei starke Zeichen gesetzt. So ist es ein wichtiges Signal, mit welch breiter Mehrheit derjenige der beiden Gruppenanträge verworfen wurde, der die Schutzpflicht des Staates für das Leben mehr oder weniger als Formalie hatte erscheinen lassen. Auf derselben Linie liegt der einzige Beschluss: Er macht endlich deutlich, dass die vorrangige Aufgabe des Staates wie auch der Gesellschaft nicht die gesetzliche Regelung der Suizidassistenz ist. Viel wichtiger ist die Suizidprävention."/ra/DP/nas