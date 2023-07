Rendite auf 10jährige US-Anleihen bricht aus

US 10Y Bond Yield - Kurs: 4,054 % (Bonds)

Die Rendite auf 10jährige US-Staatsanleihen befand sich jahrzehntelang in einer Abwärtsbewegung. Im März 2020 kam es im Zuge des Coronacrash zu einem „Sell-off“. Die Rendite krachte auf ein Tief bei 0,423%.

Seitdem befindet sie sich in einer Aufwärtsbewegung. Dabei kam es zum Ausbruch aus einer langfristigen Boddenformation. Im Oktober 2022 erreichte die Rendite ein Hoch bei 4,255%.

Anschließend konsolidierte sie in einer bullischen Flagge auf ein Tief bei 3,275%. Seit Anfang April zieht die Rendite wieder an. In den letzten Wochen bewegte sie sich knapp unterhalb der oberen Begrenzung der Flagge seitwärts. In dieser Woche kommt es nach aktuellem Stand zu einem dynamischen Ausbruch über die obere Begrenzung der Flagge bei 3,885%

Rally kann weitergehen

Bestätigt sich der Ausbruch aus der Flagge, dann ist mit einem weiteren Renditeanstieg in den 10jährigen US-Staatsanleihen zu rechnen. Ein erstes Ziel läge in diesem Fall bei ca. 5,456%. Später könnte sogar ein Anstieg gen 6,5% erfolgen.

Ein Rückfall unter das Tief aus der letzten Woche bei 3,697% wäre allerdings ein Rückschlag für die Bullen. In diesem Fall müsste mit einem erneuten Test der Unterstützungszone um 3,275% gerechnet werden.

Fazit: Die Rendite steht offenbar am Beginn einer neuen Rallyphase.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)