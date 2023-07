Stoltenberg - Nato-Gipfel soll Ukraine Beitritts-Perspektive anbieten

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Brüssel/Prag (Reuters) - Das westliche Militärbündnis Nato will beim Spitzentreffen kommende Woche demonstrativ die Ukraine unterstützen und ihr einen Weg zur Mitgliedschaft aufzeigen.

"Unser Gipfel wird eine klare Botschaft senden: Die Nato steht zusammen, und Russlands Aggression wird sich nicht rechnen", sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Freitag in Brüssel. Der Ukraine solle eine klare Beitritts-Perspektive gegeben werden. Offen ist aber bislang, was genau die Nato der Regierung in Kiew anbieten wird. Unterdessen traf der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf seiner Werbe-Reise durch mehrere Nato-Mitgliedsländer in der Slowakei ein. Zuvor war er in Tschechien, wo Ministerpräsident Petr Fiala dafür plädierte, die Ukraine nach Kriegsende in die Nato aufzunehmen.

Die Staats- und Regierungschefs der Nato treffen sich von Dienstag bis Mittwoch in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Umstritten ist, wie schnell die Ukraine dem Bündnis beitreten kann. Selenskyj geht zwar nicht davon aus, dass sein Land noch während des Krieges Nato-Mitglied werden kann. Aber er erwartet vom Gipfel ein klares Signal, dass der Ukraine die Aufnahme in das Bündnis offen steht. Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Überfall auf die Ukraine unter anderem mit der Osterweiterung der Nato gerechtfertigt. Nach der Auflösung der Sowjetunion waren mehrere osteuropäische Staaten in das westliche Bündnis aufgenommen worden.

Ein weiteres Thema des Nato-Gipfels ist die bislang von der Türkei blockierte Mitgliedschaft Schwedens. Stoltenberg hofft auf einen Durchbruch am Montag, wenn sich im Vorfeld der Konferenz der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson in Vilnius zu bilateralen Gesprächen treffen. Erdogan wirft Schweden vor, in der Türkei als Terroristen eingestufte Menschen aufgenommen zu haben. Schweden hat nach der Invasion der Ukraine seine Jahrzehnte alte Neutralität aufgegeben und die Nato-Mitgliedschaft beantragt. Diese muss einstimmig von allen Mitgliedern bewilligt werden.

