WOCHENVORSCHAU: Termine bis 20. Juli 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 20. Juli 2023

----------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 7. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 09:15 DEU: Erstnotiz Thyssenkrupp nucera AG & Co.KGaA im Prime Standard 10:00 DEU: Hornbach Holding, Hauptversammlung, Landau in der Pfalz 11:00 DEU: Helma Eigenheimbau, Hauptversammlung (online) TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Realeinkommen 05/23 07:00 JPN: Frühindikatoren 05/23 (vorläufig) 07:45 CHE: Arbeitslosenquote 06/23 08:00 DEU: Industrieproduktion 05/23 08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 06/23 08:30 HUN: Verbraucherpreise 06/23 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 06/23 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 05/23 11:00 GRC: Verbraucherpreise 06/23 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 06/23 EUR: Fitch Ratingergebnis Ungarn SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Mündliche Verhandlung vor dem EU-Gericht zu Beihilfen für KLM in der Corona-Pandemie 10:00 DEU: BER-Untersuchungsausschuss im Landtag Brandenburg zu den Kosten- und Terminüberschreitungen des eröffneten Flughafens, Potsdam 10:00 DEU: Verkündungstermin im Kapitalanleger-Musterverfahren der Deka Investment GmbH gegen die Volkswagen AG und die Porsche Automobil Holding SE, Braunschweig 10:00 DEU: Sonderkonferenz der Ost-Ministerpräsidenten zur Verkehrsinfrastruktur in Ostdeutschland und die Anbindung nach Mittel- und Osteuropa, Berlin 10:00 AUS: Klimakonferenz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) unter Beteiligung zahlreicher Staaten, Wien 10:20 DEU: Bundestag stimmt über den beschleunigten Bau von LNG-Terminals ab. Es soll dabei in erster Linie um den Standort Mukran in Mecklenburg-Vorpommern gehen. 13:00 DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz im Gespräch mit den Präsidenten und Hauptgeschäftsführern der drei Kommunalen Spitzenverbände 13:00 BEL: Pk von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zum bevorstehenden Bündnisgipfel in Litauen, Brüssel JPN: G7-Treffen der Fachministerinnen und -minister für Stadtentwicklung mit Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) in Takamatsu ----------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 10. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 AUT: OMV, Q2-Umsatz 11:00 DEU: Mutares, Hauptversammlung (online) 12:00 GBR: National Grid, Hauptversammlung DEU: Daimler Truck, Absatzzahlen Q2/23 TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 05/23 03:30 CHN: Verbraucherpreise 06/23 03:30 CHN: Erzeugerpreise 06/23 09:00 AUT: Industrieproduktion 05/23 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 07/23 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 05/23 (endgültig) 21:00 USA: Konsumentenkredite 05/23 SONSTIGE TERMINE 17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu nachhaltiger Bodenbewirtschaftung ----------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 11. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 AUT: Telekom Austria, Q2-Zahlen 10:00 DEU: CropEnergies, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Syzygy, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Varta, Hauptversammlung (online) 14:00 FRA: Alstom, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Daimler Truck, Capital Markets Day in Boston/USA DNK: Tryg, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbraucherpreise 06/23 (endgültig) 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 06/23 08:00 GBR: ILO Arbeitslosenquote 05/23 08:00 DEU: Verbraucherpreise 06/23 (endgültig) 10:00 ITA: Industrieproduktion 05/23 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 07/23 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Bundeskartellamt, Pressekonferenz zur Vorstellung des Jahresberichtes 2022/23 (online) 11:30 DEU: Hybrid-Diskussionsveranstaltung Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V. «Krankenhausgipfel Spezial» zur Krankenhausreform, Berlin LTU: Nato-Gipfel (1. Tag), Vilnius ----------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 12. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: About You, Q1-Zahlen 11:00 DEU: Schaltbau, Hauptversammlung 12:00 GBR: Burberry, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NOR: DNB ASA, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 06/23 01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 05/23 09:00 ESP: Verbraucherpreise 06/23 (endgültig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 06/23 (endgültig) 14:30 USA: Verbraucherpreise 06/23 14:30 USA: Realeinkommen 06/23 16:00 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed Beige Book SONSTIGE TERMINE 12:00 DEU: Bundesgerichtshof urteilt in Sachen Mietpreisbremse zur Verjährung des Auskunftsanspruchs von Mietern gegen Vermieter, Karlsruhe LTU: Nato-Gipfel (2. Tag und Abschluss), Vilnius ----------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 13. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Barry Callebaut, Q3-Umsatz 07:00 DEU: Fraport Verkehrszahlen 06/23 und 6M 2023 07:00 NOR: Aker ASA, Q2-Zahlen 10:00 DEU: Taunus-Sparkasse, Bilanz-Pk, Bad Homburg 10:00 DEU: Südzucker, Hauptversammlung 10:00 DEU: Fielmann, Hauptversammlung, Hamburg 12:45 USA: Pepsico, Q2-Zahlen 13:00 USA: Fastenal, Q2-Zahlen 13:30 USA: Delta Air Lines Q2-Zahlen 15:00 GBR: BT Group, Hauptversammlung 18:00 FRA: Vinci, Q2-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 06/23 08:00 GBR: Industrieproduktion 05/23 08:00 GBR: Handelsbilanz 05/23 08:00 GBR: BIP 05/23 08:00 ROU: Verbraucherpreise 06/23 08:45 FRA: Verbraucherpreise 06/23 (endgültig) 09:00 CSE: Verbraucherpreise 06/23 10:00 FRA: IEA, Monatsbericht Ölmarkt 07/23 11:00 EUR: Industrieproduktion 05/23 12:00 IRL: Verbraucherpreise 06/23 14:30 USA: Erzeugerpreise 06/23 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Pressegespräch Privatbank Julius Bär: Ausblick auf die Finanzmärkte, Frankfurt/M. 10:00 DEU: Veranstaltung «Zukunftssicherer Mittelstand in der Automobilzulieferindustrie» u.a. mit Jürgen Barke (SPD), Wirtschaftsminister Saarland, Neunkirchen 10:00 DEU: Pk Jahresbericht 2022 der Welthungerhilfe, Berlin 11:00 DEU: VDA-Pressekonferenz zur IAA-Mobility-Messe (online) 11:00 DEU: «Bosch Tech Day», Stuttgart Vorgestellt wird die neue Bosch-Fertigung für Brennstoffzellen-Technik und es soll Einblicke in die Wertschöpfungskette für Wasserstoff und Bosch-Technik geben. EUR: Treffen der Eurogruppe, Brüssel ----------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 14. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Ems-Chemie, Halbjahreszahlen (Pk 9.15 h) 07:00 SWE: Ericsson, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Burberry, Q1 Trading Update 10:00 DEU: Fresenius Medical Care, außerordentliche Hauptversammlung zur bilanziellen Entflechtung von Fresenius, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Volkswagen Konzern Auslieferungen Juni und Q2/23 12:45 USA: Wells Fargo, Q2-Zahlen 12:45 USA: State Street, Q2-Zahlen 12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q2-Zahlen 14:00 USA: Citigroup Inc, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NOR: Storebrand, Q2-Zahlen USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q2-Zahlen USA: UnitedHealth Group, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 07/23 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 05/23 06:30 JPN: Industrieproduktion 05/23 (endgültig) 08:00 SWE: Verbraucherpreise 06/23 08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 06/23 10:00 ITA: Handelsbilanz 05/23 10:00 POL: Verbraucherpreise 06/23 (endgültig) 11:00 EUR: Handelsbilanz 05/23 14:30 USA: Im- und Exportpreise 06/23 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 07/23 (vorläufig) EUR: Fitch Ratingergebnis Irland, EFSF, ESM, Slowakei EUR: Moody's Ratingergebnis Island, Spanien ----------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 17. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 CHE: Richemont, Q1-Umsatz 18:00 DEU: Würth, Halbjahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE SWE: Investor, Q2-Zahlen SWE: Nordea, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 04:00 CHN: BIP Q2/23 04:00 CHN: Industrieproduktion 06/23 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 06/23 10:00 ITA: Verbraucherpreise 06/23 (endgültig) 14:30 USA: Empire State Index 07/23 ----------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 18. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 00:30 GBR: Rio Tinto, Q2-Umsatz 06:00 CHE: SFS, Halbjahreszahlen (10.00 h Call) 07:00 CHE: Novartis, Q2-Zahlen (14.00 h Call) 07:00 SWE: Tele2 AB, Q2-Zahlen 08:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q2-Zahlen 12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q2-Zahlen 12:30 USA: PNC Financial Services, Q2-Zahlen 12:45 USA: Bank of America, Q2-Zahlen 13:30 USA: Morgan Stanley, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NOR: Schibsted, Q2-Zahlen SWE: Husqvarna, Q2-Zahlen USA: Lockheed Martin, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 JPN: Dienstleistungsindex 05/23 08:30 CHE: BFS: Bauinvestitionen in der Schweiz 2022 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 06/23 15:15 USA: Industrieproduktion 06/23 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 06/23 16:00 USA: NAHB-Index 07/23 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Beginn Verhandlung am Bundesverfassungsgericht über Klage der Unionsfraktion wegen Pannen in Berlin bei der Bundestagswahl 2021, Karlsruhe 11:00 DEU: Online-Pk Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) und VDMA Power Systems zum Status des Windenergieausbaus an Land, Berlin ----------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 19. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:20 SWE: Volvo AB, Q2-Zahlen 08:00 NOR: Yara, Q2-Zahlen 09:30 DEU: Verband der Sparda-Banken e.V., Jahres-Pressegespräch, Frankfurt/M. 10:00 DEU: Singulus, Hauptversammlung 12:45 USA: First Horizon, Q2-Zahlen 13:00 USA: Nasdaq, Q2-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs, Q2-Zahlen 13:30 USA: Ally Financial, Q2-Zahlen 22:00 USA: Netflix, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: Bawag Group, Q2-Zahlen NLD: ASML Holding, Halbjahreszahlen SWE: Svenska Handelsbanken, Q2-Zahlen SWE: SKF, Q2-Zahlen USA: U.S. Bancorp, Q2-Zahlen USA: United Airlines , Q2-Zahlen USA: Alcoa, Q2-Zahlen USA: Halliburton, Q2-Zahlen USA: IBM, Q2-Zahlen USA: Tesla, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Verbraucherpreise 06/23 08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 06/23 11:00 EUR: Verbraucherpreise 06/23 (endgültig) 14:30 USA: Baugenehmigungen und -beginne 06/23 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: BGH verhandelt über Wirksamkeit einer geänderten Preisanpassungsklausel in Verfahren gegen Berliner Fernwärmeversorgungsunternehmen, Karlsruhe 10:00 DEU: Fortsetzung Verhandlung am Bundesverfassungsgericht über Klage der Unionsfraktion wegen Pannen in Berlin bei der Bundestagswahl 2021, Karlsruhe 10:00 Virtuelle Pk - Trendbarometer Immobilienanlagen der Assekuranz 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 20. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Givaudan, Halbjahreszahlen 06:30 CHE: Rieter, Halbjahreszahlen 07:00 FIN: Nokia, Q2-Zahlen 07:00 CHE: ABB, Q2-Zahlen (10.00 h Call) 07:00 CHE: Mikron, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Georg Fischer, Halbjahreszahlen 07:00 SWE: Volvo Cars, Q2-Zahlen 07:30 SWE: Alfa Laval, Q2-Zahlen 07:30 SWE: Saab, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Easyjet, Q3-Umsatz 11:30 FIN: Kone Oyj, Q2-Zahlen 12:45 USA: Johnson & Johnson, Q2-Zahlen 17:45 CHE: Temenos Group, Q2-Zahlen 18:00 DEU: SAP, Q2-Zahlen (19.00 h Call) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Dassault Aviation, Halbjahreszahlen GBR: 3i Group, Q1-Umsatz GBR: Anglo American, Q2 Trading Update NOR: Telenor, Q2-Zahlen SWE: Telia Company AB, Q2-Zahlen SWE: Electrolux, Q2-Zahlen USA: Abbott Laboratories, Q2-Zahlen USA: KeyCorp, Q2-Zahlen USA: Philip Morris International, Q2-Zahlen USA: Blackstone, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 06/23 08:00 CHE: BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Juni/Q2 2023 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 06/23 (endgültig) 08:00 DEU: Erzeugerpreise 06/23 08:45 FRA: Geschäftsklima 07/23 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 07/23 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 05/23 10:00 POL: Erzeugerpreise 06/23 10:00 POL: Industrieproduktion 06/23 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 07/23 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 06/23 16:00 USA: Frühindikator 06/23 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 07/23 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung Prozess gegen Mercedes-Benz Group, Stuttgart Der Verbraucherzentrale Bundesverband hatte 2021 im Zusammenhang mit dem Dieselskandal eine Musterfeststellungsklage eingereicht. Im Kern werfen die Verbraucherschützer dem Stuttgarter Autobauer eine bewusste Manipulation von Abgaswerten vor und wollen Schadenersatz für betroffene Kunden erstreiten. ----------------------------------------------------------------------------------------

