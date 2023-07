Wochenrückblick – DAX® mit schwarzem Donnerstag und Börsengang von Thysenkrupp-Tochter zum Freitag

Wir wollen einen Blick auf die jüngste Börsenwoche werfen – was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben es kompakt für Sie zusammengefasst.

Werbung





Wir wollen einen Blick auf die jüngste Börsenwoche werfen – was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben es kompakt für Sie zusammengefasst.



Bereits zu Wochenbeginn erreichte uns eine Meldung aus Saudi-Arabien, bezüglich der Förderung von Rohöl. Aus der offiziellen Mitteilung geht hervor, dass die Förderreduktion länger aufrechterhalten werde, als zunächst angedacht, genauer gesagt soll diese nun auch über den August anhalten. Zuvor war die Förderreduktion lediglich für Juli geplant. Wie bereits in der vorangegangenen OPEC-Plus Konferenz von Juni wurde eine erhoffte Marktstabilität als Beweggrund angeführt. Inwiefern die Ausgeglichenheit der Öl-Märkte tatsächlich eine Rolle bei der Entscheidungsfindung gespielt hat ist jedoch strittig: Der Staatshaushalt des Königreichs wird zu großen Teilen aus den Ölexporten finanziert. Auch die Ölförder-Nation Russland kündigte eine Reduktion der Ölexporte in Höhe von 500.000 Barrel pro Tag an, was die Preisentwicklung zusätzlich beeinflussen könnte. Die Ölpreisentwicklung und preisbeeinflussende Themen waren zudem jüngst Thema eines Interviews mit unserem Kollegen Christian Köker.





Erzeugerpreise sinken weiter



Zur Wochenmitte wurde der Eurostat-Bericht zur Entwicklung der Erzeugerpreise in der Eurozone veröffentlicht. Die Erzeugerpreise gingen dabei erneut zurück. Bereits im vorangengangen Bericht war ein deutlicher Rückgang der Erzeugerpreise (sowohl in der Eurozone, als auch der EU) zu verzeichnen. Der Trend setzte sich damit weiter fort. Auch im Vergleich zum Vorjahr war ein Rückgang sichtbar, nachdem die Preise im vergangenen Jahr (mitunter bedingt durch den andauernden Russland-Ukraine-Konflikt) nach oben schossen. Eine Euphorie lösten diese Daten jedoch nicht aus.



Konjunkturell weniger ereignisreich – dafür spannendes von Unternehmensseite





Dagegen stachen vorrangig zwei Unternehmen diese Woche heraus. Zu Wochenanfang erreichte uns die Meldung, dass Meta eine Konkurrenzapp zu Twitter veröffentlichen möchte. Am Donnerstag ging diese App dann auch live – vorerst jedoch nicht in Deutschland. Die ersten Reaktionen fielen positiv aus. Die Ziele von Meta sind hierbei ambitioniert. Zurückgreifen kann das Unternehmen hierbei auf die Daten der bereits etablierten Social-Media Apps Instagram und Facebook zurückgreifen, eine einfache Konnektivität der verschiedenen Plattformen sprach Meta ebenfalls als Ziel aus.



Weiterhin stand am Freitag der Börsengang der Thysenkrupp-Tochter „Nucera“ auf dem Programm. Die Wasserstoff-Tochter war dabei die erste Neuemission an der Frankfurter Börse seit Februar. Die Aktie notierte zum Handelsstart leicht über dem ursprünglichen Ausgabepreis von 20€. Insgesamt wurde Nucera mit 2,53 Milliarden Euro bewertet. Die Erlöse aus dem Börsengang summierten sich auf über 600 Millionen Euro. Diese sollen zur Entwicklung genutzt werden. Gleichzeitig ist Nucera das erste Tochterunternehmen des Thyssenkrupp-Konzerns, welches einen Börsengang vollführt. Der Mutterkonzern strebt ebenfalls an, die Mehrheit am Konzern zu behalten, möchte jedoch seinen Anteil auf nur knapp über 50% reduzieren.



Eine durchwachsene Woche



Der Börsengang von Nucera erfolgte nach einem schwierigen Tag für den DAX®. Dieser musste am Donnerstag knapp 3% abgeben. Der beste DAX®-Wert am Donnerstag (Qiagen) war ebenfalls um mehr als 0,6% nach unten gerutscht. Damit riss am Donnerstag auch die Marke von 15.600/15.700 Zählern auf Tagesschlusskursbasis. Diese hatten wir ebenfalls zuletzt häufiger herausgearbeitet, etwa im Daily-Trading-Newsletter (bspw. in der Ausgabe vom 27.06.2023 oder in der Ausgabe vom 07.07.2023) oder auch jüngst in einem Interview unseres Kollegen Julius Weiß. In letzterem wurden insbesondere Reverse Capped-Bonus-Zertifikate als mögliche Profiteure von seitwärts-bzw. abwärts verlaufenden Kursen im DAX® thematisiert. Passend hierzu können wir auch eines unserer jüngsten Webinare empfehlen. In diesem behandeln wir wichtige Tipps zum Trading-Start. Das Video ist momentan kostenlos auf unserer Website abrufbar. Die Welt der Anlagemöglichkeiten ist natürlich vielfältig. Tipps bei der Produktauswahl gibt es im Webinar nächste Woche. Dort gehen wir auf die Unterschiede der verschiedenen Produkte ein und welche wichtigen Kennzahlen Sie bei der Auswahl beachten sollten.

Eine Terminübersicht finden Sie hier:





Das war es auch schon mit dem Rückblick für diese Woche. Sie wollen darüber hinaus wissen, welche Termine Sie in der kommenden Woche nicht verpassen sollten? Besuchen Sie doch unseren Instagram-Channel. Dort veröffentlichen wir regelmäßig am Sonntag einen Ausblick, welche Events Sie in der kommenden Woche auf dem Radarschirm haben sollten.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .

Quelle: HSBC





Wichtige Hinweise

Dieses Dokument wurde von der HSBC Continental Europe S.A., Germany ("HSBC") erstellt. Es dient ausschließlich der Information und darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von HSBC nicht an Dritte weitergegeben werden. Das Dokument ist ein Marketinginstrument. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handels der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieser Darstellung ("Frontrunning") besteht nicht. Auch ersetzt das Dokument keine an den individuellen Anforderungen ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Ein Zeichnungsangebot ist hiermit ebenfalls noch nicht verbunden. Das Dokument richtet sich nur an Personen, die ihren dauerhaften Wohnsitz/Sitz in Deutschland oder Österreich haben. Es ist nicht für Empfänger in anderen Jurisdiktionen und insbesondere nicht für US-Staatsbürger bestimmt. Eventuell gemachte Angaben zur historischen Wertentwicklung (einschließlich Simulationen) sowie Prognosen über eine künftige Wertentwicklung der dargestellten Finanzprodukte/Finanzindizes sind kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Soweit die besprochenen Finanzprodukte in einer anderen Währung als EUR notieren, kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die steuerliche Behandlung eines Investments hängt von den persönlichen Verhältnissen des Investors ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Die in diesem Dokument gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen.



Werbehinweise

Die Basisprospekte sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Durch Eingabe der jeweiligen WKN in das Suchfeld oder über den Reiter "Produkte" gelangen Sie zu der Einzelproduktansicht. Dort können unter "Downloads" die entsprechenden Endgültigen Bedingungen zu den einzelnen Produkten, die die für das jeweilige Wertpapier allein geltenden Angebotsbedingungen inklusive der maßgeblichen Emissionsbedingungen enthalten, sowie die relevanten Basisinformationsblätter, abgerufen werden.

Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.



Lizenzhinweise

"DAX®", "TecDAX®", "MDAX®", "VDAX-NEW®", "SDAX®", "DivDAX®", "X-DAX®" und "GEX®" sind eingetragene Marken der Qontigo Index GmbH. Die Finanzinstrumente werden von der Qontigo Index GmbH oder der Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt.

EURO STOXX 50®, STOXX 50®, STOXX® 600 und seine Marken, STOXX® Europe 600 Oil & Gas, STOXX® Europe 600 Basic Resources, EURO STOXX 50® DVP, EURO STOXX® Banks sind eingetragene Marken der STOXX Ltd. Die Finanzinstrumente werden von STOXX Ltd., der Deutsche Börse AG oder einer ihrer verbundenen Gesellschaften nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt.

Der "S&P 500®" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften ("SPDJI") und wurde zur Verwendung durch HSBC Continental Europe S.A., Germany lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Produkte von HSBC Continental Europe S.A., Germany werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen Tochterunternehmen weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert, und keine dieser Parteien macht weder eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in diese Produkte noch übernehmen sie Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des S&P 500®.

Nasdaq® und Nasdaq-100 Index® sind eingetragene Warenzeichen von Nasdaq, Inc. (gemeinsam mit den mit ihr verbundenen Gesellschaften als die "Gesellschaften" bezeichnet) und für die Nutzung durch die HSBC Continental Europe S.A., Germany an diese lizenziert. Die Gesellschaften machen keine Aussage über die Rechtmäßigkeit oder die Eignung der Wertpapiere. Die Wertpapiere werden von den Gesellschaften weder begeben, empfohlen, verkauft oder beworben. DIE GESELLSCHAFTEN ÜBERNEHMEN KEINE GEWÄHRLEISTUNG UND ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DEN WERTPAPIEREN.

Der Nikkei Stock Average ("Index") ist geistiges Eigentum der Nikkei Inc. (der "Indexsponsor"). "Nikkei", "Nikkei Stock Average" und "Nikkei 225" sind Marken des Indexsponsor. Der Indexsponsor behält sich alle Rechte, einschließlich des Copyrights, an dem Index vor.

Der "Dow Jones Industrial Average®" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften ("SPDJI") und wurde zur Verwendung durch HSBC Continental Europe S.A., Germany lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Produkte von HSBC Continental Europe S.A., Germany werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen Tochterunternehmen weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert, und keine dieser Parteien macht weder eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in diese Produkte noch übernehmen sie Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des Dow Jones Industrial Average®.

Herausgeber: HSBC Continental Europe S.A., Germany, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf