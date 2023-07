Sozialverband VdK hinterfragt Zahl der Krankenkassen

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts steigender Kosten im Gesundheitsbereich hat der Sozialverband VdK die Zahl der Krankenkassen in Deutschland infrage gestellt. Auch die Kassen könnten und sollten ihren Sparbeitrag leisten, sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag). "Wir haben in Deutschland 96 Krankenkassen. Da stellt sich schon die Frage, ob das so viele sein müssen", sagte Bentele. Jede Kasse habe Vorstände und eine teure Verwaltung.

Das heiße nicht, dass man die kompetenten Personen nicht brauche, die dort arbeiteten und Mitglieder vor Ort betreuten. "Aber wenn es weniger Kassen gäbe, ließe sich der Verwaltungsaufwand deutlich reduzieren und damit viel Geld sparen", sagte Bentele weiter.

Die Gesetzliche Krankenversicherung geht für das kommende Jahr von einem Milliardendefizit aus. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat die Versicherten bereits vorgewarnt, dass es im nächsten Jahr zu steigenden Beiträgen kommen müsse./vee/DP/nas