22 Tote bei Starkregen, Überschwemmungen und Erdrutschen in Indien

(Reuters) - Mindestens 22 Menschen sind im Norden Indiens Behördenangaben und Lokalmedien zufolge bei sintflutartigen Monsunregen, Überschwemmungen und Erdrutschen ums Leben gekommen.

Mehrere Bundesstaaten waren betroffen, etwa Himachal Pradesh in der Himalaya-Gebirgsregion, wo am Wochenende nach Angaben eines Meteorologen in vielen Bezirken an einem Tag soviel Regen fiel wie sonst nur in einem Monat. Eine Brücke stürzte ein, mehrere Barackenlager wurden weggespült. Die Behörden riefen Bewohner in dem Gebiet dazu auf, nur vor die Tür zu gehen, wenn es unbedingt nötig sei. In der Hauptstadt Neu-Delhi blieben Schulen am Montag nach Starkregen geschlossen. Zahlreiche Straßen waren überschwemmt, mancher Orts versuchten Rettungskräfte in Schlauchbooten, Menschen in Sicherheit zubringen.

