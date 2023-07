Aktien New York: Kaum Bewegung - Zinssorgen bleiben im Fokus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Montag wenig bewegt in die neue Woche gestartet. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,35 Prozent auf 33 851,42 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es geringfügig auf 4398,10 Punkte nach unten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gab um 0,28 Prozent auf 14 994,45 Punkte nach.

Die Sorge vor wieder steigenden Zinsen in den USA hatte mit einem Wochenverluste von rund zwei Prozent im Dow für einen tristen Auftakt in das zweite Halbjahr gesorgt. Auch in dieser Woche bleiben die künftigen Zinsen das beherrschende Thema. Die US-Notenbank Fed hat signalisiert, dass sie nach der Pause im Juni weitere Erhöhungen für dieses Jahr einplant. Am Markt wird derzeit über deren Anzahl gerätselt, und ob es mehr werden könnten als befürchtet.

Zwar deuteten die meisten Daten bisher darauf hin, dass die US-Wirtschaft sich recht gut halte, schrieb Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markets UK. Inzwischen bestehe jedoch die Befürchtung, "dass die Zentralbanken an der Schwelle zu einem schweren politischen Fehler stehen, wenn es um ihre Entschlossenheit geht, die Inflation zu senken."/la/he