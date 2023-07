Auf Schloss Windsor: König Charles begrüßt US-Präsident Biden

WINDSOR (dpa-AFX) - Bei seinem Zwischenstopp in Großbritannien hat US-Präsident Joe Biden auch König Charles III. getroffen. Der 80-Jährige wurde am Montagmittag mit militärischen Ehren auf Schloss Windsor nahe London empfangen. Biden und der britische Royal begrüßten sich vor historischer Kulisse mit einem Handschlag. Die beiden stiegen auf ein kleines Podest und hörten von dort unter anderem, wie die US-Hymne gespielt wurde. Nach dem minutenlangen Spektakel zogen sie sich zurück. Die beiden wollten unter anderem über den Klimaschutz sprechen. US-Präsident Biden hatte zuvor bereits den britischen Premierminister Rishi Sunak in London getroffen. Biden ist vor allem nach Europa gekommen, um Dienstag und Mittwoch am Nato-Gipfel in Litauen teilzunehmen./kil/DP/ngu