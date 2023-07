DAX: Chance auf weitere Erholung

Der Deutsche Aktienindex DAX blickt auf eine verlustreiche Vorwoche zurück, am Freitag gelang Bullen allerdings ein nicht unbedeutender Gegenschlag. Die erste Indikation für die neue Woche impliziert leichte Zugewinne.

Taxiert wird der Deutsche Aktienindex DAX vorbörslich um 15.642 Punkten, was einen leichten Aufschlag zum Freitagsschlussstand impliziert. Allerdings bleibt die große Frage, ob Bullen die Kraft besitzen, das Barometer an 15.706 Punkte und damit die erste große Hürde anzuschieben. Im Erfolgsfall könnte sogar das Niveau von 16.000 Punkte in Reichweite geraten, ehe es anschließend wieder talwärts geht.

Einen tragfähigen Boden hat der DAX mit seinen Vorwochentiefs bei 15.456 Punkten nämlich noch nicht ausgebildet. Bislang bleiben Kursziele auf der Unterseite auf 15.176 Punkte zu favorisieren.

Weiterhin stehen Verbraucher- und Erzeugerpreise im Fokus, erste Daten hierzu hat China in der Nacht zum Montag mit entsprechenden Zahlen per Juni vorgelegt. Nicht minder uninteressante dürfte auch der sentix-Konjunkturindex für den gesamten europäischen Raum per Juni werden, dieser steht um 10:30 Uhr auf der Agenda.