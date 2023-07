Deutsche Anleihen starten mit leichten Verlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit leichten Kursverlusten die neue Woche gestartet. Am Morgen fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,05 Prozent auf 130,97 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug wenig verändert 2,64 Prozent. Auch in anderen europäischen Ländern fiel der Wochenauftakt zunächst ruhig aus.

In Australien und Neuseeland tendierten Staatspapiere dagegen fest, die Renditen gingen entsprechend zurück. Verwiesen wurde auf Inflationsdaten aus China: Dort haben die Verbraucherpreise erstmals seit mehr als zwei Jahren stagniert, was als Ausdruck konjunktureller Schwäche interpretiert wird. Bisher verläuft die wirtschaftliche Erholung des Landes von der einst strengen Corona-Politik enttäuschend. Für viele Länder in der Region stellt dies eine Belastung dar, da die wirtschaftliche Entwicklung der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft auf sie ausstrahlt.

Datenseitig fällt der Wochenauftakt eher ruhig aus. In Deutschland veröffentlicht das Sentix-Institut sein monatliches Konjunkturbarometer. In den USA stehen lediglich Zahlen zu den Großhandelsbeständen und zur Kreditvergabe auf dem Programm. Beides wird an den Märkten in der Regel beiläufig zur Kenntnis genommen./bgf/stk