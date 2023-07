Durchwachsener Wochenstart - Dax dreht ins Plus

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Nach der turbulenten Vorwoche hat sich der deutsche Aktienmarkt am Montagmittag wenig bewegt und mit uneinheitlicher Tendenz präsentiert. Der Dax machte seine moderaten Anfangsverluste wett und notierte zuletzt 0,29 Prozent höher bei 15.649 Punkten. Am Freitag hatte sich der deutsche Leitindex leicht erholt, aber dennoch nach einem starken ersten Halbjahr einen Wochenverlust von rund dreieinhalb Prozent verbucht.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen fiel am Montag um 0,46 Prozent auf 26.891 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann rund 0,4 Prozent. Experten lenken die Aufmerksamkeit nun auf die US-Verbraucherpreise am Mittwoch und die Berichtssaison zum zweiten Quartal, die zum Wochenende hin in den USA eingeläutet wird.

Unter den Einzelwerten waren die Aktien von Bayer nach Spekulationen um die Agrarsparte gefragt. Zuletzt notierten sie 2,4 Prozent im Plus und gehörten zu den Top-Werten im Dax. Am Freitag nach Ende des Xetra-Handels hatte ein Bericht der «Platow Börse» über eine mögliche Abspaltung der Agrarchemiesparte (Crop Science) für ein nachbörsliches Kursplus von rund fünf Prozent gesorgt.

Die Anteilsscheine von Scout24 fielen hingegen als schwächster MDax-Wert um 5,5 Prozent. Die UBS stufte die Titel des Immobilienportal-Betreibers von «Neutral» auf «Sell» ab und senkte das Kursziel von 59 auf 51,40 Euro. Der deutsche Wohnimmobilienmarkt bleibe unter Druck, schrieb Analyst Adam Berlin.

Die Titel der Norma Group sackten um 3,8 Prozent ab. Die Investmentbank Hauck Aufhäuser hatte sie zuvor von «Buy» auf «Hold» abgestuft und das Kursziel von 33 auf 21 Euro gesenkt. Die Aktien von Drägerwerk stiegen als SDax-Spitzenreiter um 4,9 Prozent. Das Analysehaus Warburg Research stufte die Titel von «Hold» auf «Buy» hoch.