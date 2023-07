Einschränkungen für sehr hohe Schiffe im Nord-Ostsee-Kanal

KIEL (dpa-AFX) - Wegen Reparaturen an der bei einer Havarie beschädigten Kieler Olympiabrücke dürfen besonders hohe Schiffe den Nord-Ostsee-Kanal von Montag an tagsüber nicht passieren. Die Regelung für Schiffe ab einer Höhe von 37 Metern gilt voraussichtlich bis Ende August jeweils montags bis freitags. Grund sind Arbeiten an der Unterseite der Brücke. Nach Angaben des Wasser- und Schifffahrtsamtes sind von den Einschränkungen nur etwa drei bis sechs Schiffe pro Tag betroffen.

Nach der Kieler Woche waren die Reparaturarbeiten wieder aufgenommen worden. Die Olympiabrücke ist für den Verkehr wieder gesperrt. Autos und Lkw bis 12 Tonnen werden in beide Richtungen im Zuge der Bundesstraße 503 bei Tempo 50 über die parallel verlaufende Prinz-Heinrich-Brücke geleitet. Ein auf einem Frachter transportierter Kran war am 30. November vergangenen Jahres mit beiden Kieler Hochbrücken über den Kanal kollidiert./wsz/DP/zb