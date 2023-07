EURO STOXX 50® - Achtung: Topbildungsgefahr

Bei gut 4.400 Punkten hat die Marktteilnehmer beim Euro Stoxx 50® in den letzten Wochen und Monaten immer wieder der Mut verlassen. Diese Barriere fällt zudem lehrbuchmäßig mit den Verlaufshochs vom November 2021 und vom Januar 2022 bei 4.415/4.396 Punkten zusammen. Für ein prozyklisches Kaufsignal müssten die europäischen „blue chips“ demnach den beschriebenen „Deckel“ lüften. Aktuell geht es aber vielmehr darum, die Ausprägung einer Topformation zu verhindern. Dem Tief von Ende Mai bei 4.211 Punkten kommt in diesem Zusammenhang eine Schlüsselrolle zu. Schließlich würde ein Abgleiten unter dieses Level die diskutierte obere Umkehr vervollständigen und ein rechnerisches Abschlagspotenzial von 200 Punkten aktivieren. Das „bearish engulfing“ – also ein negatives Kerzenmuster – der abgelaufenen Woche, sowie die nach unten drehenden Indikatoren (z. B. RSI, MACD) untermauern das Risiko einer Trendwende. Bei einer negativen Weichenstellung rückt die runde 4.000er-Marke wieder in den Fokus – ein Niveau, welches in den letzten Jahren immer wieder eine Rolle spielte, zuletzt im März 2023.

EURO STOXX 50® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart EURO STOXX 50®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

