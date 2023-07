Europas Anleger nutzen Rücksetzer für Aktienkäufe

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Europas Anleger haben zum Wochenstart trotz anhaltender Konjunktursorgen erneut bei Aktien zugegriffen.

Nach dem Rücksetzer in der vergangenen Woche zog der Dax am Montag um bis zu 0,8 Prozent auf 15.722 Punkte an; der EuroStoxx50 kletterte ebenfalls um ein knappes Prozent auf 4272 Zähler. Auch in den USA deuteten die US-Futures auf einen stabilen Handelsstart hin. Allerdings zeigten sich US-Investoren vor mit Spannung erwarteten Inflationsdaten etwas zurückhaltender.

Auch in Europa blieb das Handelsvolumen vergleichsweise dünn. Russ Mould, Experte bei der Vermögensverwaltung AJ Bell, sagte, dass die meisten Investoren noch Klarheit über die nächsten Zinsentscheidungen der Notenbanken benötigten. "Es ist wahrscheinlich, dass die US-Notenbank Fed, die Europäische Zentralbank und die Bank von England ihre Zinsen im Kampf gegen die Inflation weiter erhöhen", sagte er. Bislang seien die Arbeitsmärkte stabil und die Unternehmen steigerten ihre Gewinne. "Aber je stärker die Zinsen steigen, desto größer ist das Risiko einer harten Landung der Wirtschaft."

Die Rezessionssorgen der Börsianer nahmen zu Beginn des zweiten Halbjahres weiter zu; das entsprechende Konjunkturbarometer sank im Juli um 5,5 auf minus 22,5 Punkte, wie die Beratungsfirma Sentix mitteilte. "Was wir derzeit erleben, ist also eindeutig ernster zu nehmen als eine übliche Sommer-Flaute", sagte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner.

In China deuteten die jüngsten Daten ebenfalls auf eine Abkühlung der Konjunktur. Die Erzeugerpreise fielen zuletzt so stark wie seit mehr als sieben Jahren nicht mehr, auch die Verbraucherpreise stiegen kaum. Das lastete auf dem Ölpreis: Dieser gab jeweils knapp ein Prozent auf 73,18 Dollar je Barrel (159 Liter) leichtes US-Öl und 77,79 Dollar je Barrel Nordseeöl der Sorte Brent nach. Mukesh Sahdev, Ölhändler bei Rystad Energy, sprach von einem Tauziehen zwischen Nachfragesorgen im Westen und einer möglichen Angebotsdrosselung der Opec-Staaten. Es wird damit gerechnet, dass Saudi-Arabien und Russland weniger Öl exportieren.

BAYER-AKTIEN IM AUFWIND

Bei den Einzelwerten stachen die Aktien von Bayer mit einem Plus von bis zu 3,6 Prozent heraus. Händler verwiesen auf einen Artikel im "Platow Brief", wonach Bayer-Chef Bill Anderson eine Abspaltung des Agrarchemiegeschäfts erwäge. Ohne Angabe von Quellen heißt es darin, die Sparte könnte an die Börse gebracht werden. Die Experten von Jefferies verwiesen darauf, dass das Management des Leverkusener Konzerns nach einer Abspaltung sich besser auf die beiden Geschäftsbereiche konzentrieren könne, zumal es nur wenige Überschneidungen gebe.

An der Londoner Börse gerieten unterdessen die Aktien von Immobilienunternehmen unter Druck. Die Papiere von Hammerson verloren mehr als zwei Prozent, der entsprechende Branchenindex büßte rund ein halbes Prozent ein. Die Rendite britischer Staatsanleihen ist derzeit auf dem höchsten Niveau seit 2007. Börsianer gehen von steigenden Zinsen aus: Am Geldmarkt wird damit gerechnet, dass der Zinssatz im Mai kommenden Jahres seinen Höhepunkt bei rund 6,35 Prozent erreicht und sechs Monate auf diesem Stand bleibt.

(Bericht von Stefanie Geiger und Christina Amann, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)