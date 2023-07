GNW-Adhoc: CIP erreicht erstes Closing für CI V mit fast 6 Mrd. EUR - weltweit größter Fonds seiner Art soll entstehen

^KOPENHAGEN, Dänemark, July 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eine große Gruppe führender institutioneller Investoren aus Kontinentaleuropa, den nordischen Ländern, dem Vereinigten Königreich, Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum hat am ersten Closing des CI V teilgenommen. Unterstützt durch das starke Interesse zusätzlicher Investoren, die bereits beteiligt sind, ist der Fonds auf dem besten Weg, seine Zielgröße von 12 Mrd. EUR zu erreichen und wird der weltweit größte Fonds für Investitionen in Greenfield-Projekte im Bereich der Infrastruktur für erneuerbare Energien. ?Wir sind sehr erfreut über das anhaltende Vertrauen unserer bestehenden Investoren in CIP und freuen uns, die vielen neuen Investoren auf unserer Plattform für erneuerbare Energien zu begrüßen. Das Erreichen von fast 6 Mrd. EUR beim ersten Closing ist ein Beweis für die Bedeutung des Fonds und das Vertrauen in unseren industriellen Ansatz bei Energieinfrastrukturinvestitionen. Mit seinem Fokus auf Greenfield-Projekte und seinem großen und diversifizierten Portfolio hat der CI V das Potenzial, einen bedeutenden Beitrag zur Energiewende zu leisten und diese auf globaler Ebene zu beschleunigen und gleichzeitig hohe Renditen für unsere Investoren zu erwirtschaften", so Jakob Baruël Poulsen, Managing Partner bei CIP. Die Anlagestrategie ist eine Fortsetzung der Vorgänger-Flaggschiff-Fonds CI I, CI II, CI III und CI IV. Dabei wird derselbe bewährte Ansatz der industriellen Wertschöpfung angewandt, bei dem Projekte frühzeitig in Angriff genommen und noch vor Baubeginn deutlich risikoärmer und optimierter gestaltet werden, um die attraktive Greenfield-Prämie zu erzielen. Der Fonds wird sich auf Greenfield- Investitionen in groß angelegte Infrastrukturen für erneuerbare Energien konzentrieren. Er hat eine globale Reichweite und beabsichtigt, seine Investitionen über Technologien wie Offshore-Windkraft, Energiespeicherung, Onshore-Windkraft und Solarenergie in risikoarmen OECD-Ländern in Nordamerika, Westeuropa und im asiatisch-pazifischen Raum zu diversifizieren. ?Wir glauben, dass der Zeitpunkt für die Investition in den CI V günstig ist. Die starke und zunehmende Nachfrage nach neuen Infrastrukturen für erneuerbare Energien zur Sicherung der Energieunabhängigkeit und zur Erfüllung der ehrgeizigen Klimazusagen schafft viele neue Investitionsmöglichkeiten. Der Fonds und CIP sind gut positioniert, um die attraktiven Marktchancen zu nutzen. Dafür sorgen unsere starke und umfangreiche Erfolgsbilanz, unser großes Team erfahrener Industrieller und unser Eigentum an einem der weltweit größten Portfolios von Greenfield-Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien. Unsere große Investitionspipeline und unsere umfassenden Fähigkeiten in allen wichtigen Technologien für erneuerbare Energien sowie unsere Präsenz in allen wichtigen Märkten ermöglichen es uns, die besten Projekte für den Fonds auszuwählen und ein gut diversifiziertes Portfolio aufzubauen", so Jakob Baruël Poulsen. Der CI V hat einen guten Start hingelegt und verfügt über die größte Projektpipeline aller bisherigen CIP-Fonds. Zum Zeitpunkt des ersten Abschlusses ist der Fonds Eigentümer von mehr als 40 Infrastrukturprojekten im Bereich der erneuerbaren Energien mit einem potenziellen Engagement des CI V von insgesamt ca. 20 Mrd. EUR, was mehr als 150 % der Zielgröße des Fonds entspricht. Das große Seed-Portfolio bietet erhebliche Optionen und Flexibilität bei der Projektauswahl und der Portfoliokonstruktion sowie Robustheit und Transparenz bei der Investitionsausführung. Im Juni traf der CI V seine erste endgültige Investitionsentscheidung für ein Onshore-Windprojekt mit einer Leistung von 400 MW in den USA, dessen Bau in den kommenden Monaten beginnen soll. Auf der Grundlage des aktuellen Portfolios zielt der CI V darauf ab, schätzungsweise 20 GW an neuen Kapazitäten für saubere Energie ins Netz zu bringen. Das reicht aus, um mehr als 10 Millionen Durchschnittshaushalte mit erneuerbarer Energie zu versorgen, was einer jährlichen CO(2)-Vermeidung von 15 Millionen Tonnen entspricht. Über Copenhagen Infrastructure Partners Die 2012 gegründete CIP ist heute der weltweit größte spezialisierte Fondsmanager für Investitionen in Greenfield-Projekte im Bereich der erneuerbaren Energie und einer der weltweit führenden Anbieter von Offshore- Windkraftanlagen. Die von CIP verwalteten Fonds konzentrieren sich auf Investitionen in Offshore- und Onshore-Windkraft, Photovoltaik, Biomasse und Energie aus Abfall, Übertragung und Verteilung, Reservekapazität, Speicherung, moderne Bioenergie und Power-to-X. CIP verwaltet 11 Fonds und hat bis heute rund 25 Mrd. EUR für Investitionen in Energie und die damit verbundene Infrastruktur von mehr als 150 internationalen institutionellen Anlegern aufgebracht. CIP hat etwa 400 Mitarbeiter und 12 Niederlassungen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.cip.com (http://www.cip.com/). Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: E-Mail: media@cip.com (mailto:media@cip.com) Oliver Routhe Skov, Head of Media Relations Telefon: +45 7070 5151 E-Mail: orsk@cip.com (mailto:orsk@cip.dk) Stephanie Brokhattingen, Partner - Investor Relations Telefon: +45 7070 5151 E-Mail: sbr@cip.com (mailto:sbr@cip.com) Thomas Kønig, Partner - Investor Relations Telefon: +45 7070 5151 E-Mail: tkon@cip.com (mailto:tkon@cip.com) Haftungsausschluss Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf eines Wertpapiers dar. Jede Anlage birgt erhebliche Risiken, einschließlich des vollständigen Verlusts des Kapitals. Es kann nicht garantiert werden, dass CIP in der Lage sein wird, die hier beschriebene Strategie umzusetzen oder, falls sie umgesetzt wird, dass sie zu erfolgreichen Ergebnissen führen wird. Ebenso kann nicht garantiert werden, dass CIP in der Lage sein wird, die hier beschriebenen Vorteile im Laufe der Zeit beizubehalten oder die Wertentwicklung Dritter oder der Finanzmärkte im Allgemeinen zu übertreffen. Bestimmte Informationen in diesem Dokument stellen ?zukunftsgerichtete Aussagen" dar, die durch die Verwendung von Begriffen wie ?kann", ?wird", ?erwartet", ?beabsichtigt", ?plant", ?glaubt", ?schätzt" oder vergleichbarer Terminologie gekennzeichnet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Veränderungen der wirtschaftlichen Bedingungen, politische Veränderungen, rechtliche und regulatorische Anforderungen, Zinsschwankungen sowie Veränderungen der Märkte, Aussichten und des Wettbewerbs. Es kann nicht garantiert werden, dass sich historische Trends fortsetzen werden. Einige der hierin geäußerten Ansichten sind die Meinungen von CIP und sollten nicht als absolute Aussagen verstanden werden und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cf9fddb1- 755b-40b6-9cd5-535aa4680d4b °