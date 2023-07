Pressestimme: 'Frankenpost' zu Ukraine/Nato

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Ukraine/Nato:

"Ja, ein so tiefgehender Schritt ist vorzubereiten, muss diskutiert werden und braucht politische, diplomatische und wirtschaftliche Fundamente. Aber es wäre fatal, nicht endlich(!) auch Nägel mit Köpfen zu machen und das Verteidigungsbündnis Nato nach Osten hin mit der Ukraine schnellstmöglich zu erweitern. Unser aller Sicherheit steht auf dem Spiel - denn ein Europa in Frieden und Sicherheit ist leider ganz offenbar nicht mehr so möglich, wie wir es 70 Jahre leben durften."/ra/DP/nas