Pressestimme: 'Volksstimme' über Automarkt und Wettbewerb

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" über Automarkt und Wettbewerb:

"Der Zweikampf zwischen VW und Tesla nimmt Fahrt auf. Konkurrenz belebt das Geschäft, und der Elektro-Auto-Markt hätte auch dies bitter nötig. Denn bei nüchternem Blick auf die Zahlen wird schnell klar: Das von der Politik gesteckte Ziel von 15 Millionen E-Autos bis 2030 in Deutschland ist nicht mehr zu erreichen. Dazu müssten die Deutschen fortan jedes Jahr zwei Millionen Stromer kaufen - bei insgesamt 2,6 Millionen Neuzulassungen ein utopischer Wert. Die E-Auto-Angebote gehen an der Nachfrage immer noch weit vorbei: Zu teuer, zu geringe reale Reichweite auf der Autobahn, kein überzeugendes Ladenetz in den Innenstädten. Ob der Stromer international obsiegt, erscheint ohnehin fraglich. Arabische Ölmultis investieren dank extrem billigen Sonnenstroms zu Hause und eines gigantischen Marktes von weltweit 1,3 Milliarden Verbrennern in Grüne Kraftstoffe. Experten erwarten in 15 Jahren kundenfreundliche Preise. BMW zum Beispiel schreibt den Verbrenner daher nicht ab."/ra/DP/nas