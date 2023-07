Twitter-Rivale Threads durchbricht Marke von 100 Mio Nutzern - Rekord

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bangalore (Reuters) - Internet-Nutzer strömen in Scharen zu Metas "Twitter-Killer" Threads.

Der neue Kurznachrichtendienst der Facebook-Mutter habe in den fünf Tagen seit der Markteinführung bereits mehr als 100 Millionen Anmeldungen verbucht, teilte Meta-Chef Mark Zuckerberg am Montag mit. Keine App hat bislang in so kurzer Zeit so viele Menschen angezogen. Der bisherige Rekordhalter, die Anwendung ChatGPT für Künstliche Intelligenz (KI), benötigte für den Sprung über diese Marke etwa zwei Monate.

Potenziell kann Threads auf mehr als zwei Milliarden Nutzer kommen. So viele Personen nutzen Metas Fotoplattform Instagram, deren Zugangsdaten auch bei Threads funktionieren. Außerdem werden Daten wie Follower-Liste zwischen den beiden Diensten synchronisiert.

Twitter hat nach eigenen Angaben vom vergangenen Sommer etwa 240 Millionen aktive Nutzer. Allerdings hat der Eigner Elon Musk Anwender und Werbetreibende in den vergangenen Monaten wiederholt vor den Kopf gestoßen, zuletzt mit einer Begrenzung der pro Tag lesbaren Nachrichten.

(Bericht von Akash Sriram und Zaheer Kachwala; geschrieben von Hakan Ersen. Redigiert von Olaf Brenner.)