Umfrage: EU-Bürger für erneuerbare Energien und EU-Politik

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Investitionen in erneuerbare Energien sind einer Umfrage zufolge für eine große Mehrheit der Bürger unverzichtbar. 81 Prozent der mehr als 26 000 Befragten haben den Eindruck, in Erneuerbare zu investieren und Öl- und Gasimporte zurückzufahren sei wichtig für die allgemeine Sicherheit, wie aus einer am Montag im Auftrag der EU-Kommission veröffentlichten Eurobarometer-Umfrage hervorgeht. 85 Prozent der Befragten gaben an, dass stark in Wind- und Solarenergie investiert werden sollte.

82 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in Europa sind laut Umfrage der Meinung, dass die EU "so schnell wie möglich" auf Energiequellen aus Russland verzichten sollte. Gleichzeitig finden die Maßnahmen, die als Reaktion auf die Invasion der Ukraine durch Russland ergriffen wurden, große Zustimmung: Fast 90 Prozent befürworten weiterhin humanitäre Hilfe für Kriegsbetroffene aus der Ukraine sowie die Aufnahme von Geflüchteten in den EU-Staaten.

Insgesamt zeigten sich 56 Prozent der Befragten mit den EU-Maßnahmen angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine zufrieden, während mit der Reaktion ihrer nationalen Regierung fast nur die Hälfte der Menschen zufrieden sind (54 Prozent)./skc/DP/jha