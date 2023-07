Vor Nato-Gipfel - Ukraine und Türkei sorgen für Zwist

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin/Vilnius (Reuters) - Kurz vor Beginn des zweitägigen Nato-Gipfels in Vilnius steht die transatlantische Allianz angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor selten dagewesenen Knackpunkten.

Im Zentrum der Beratungen in der litauischen Hauptstadt steht die Frage, wie konkret der Ukraine eine Aussicht auf Mitgliedschaft in der transatlantischen Allianz zum jetzigen Zeitpunkt zugesichert werden soll. Unklar ist zudem, wie Sicherheitsgarantien für das Land nach einem Ende des Krieges ausgestaltet werden. Die Türkei setzte darüber hinaus eine neue Hürde für die Zustimmung einer Nato-Aufnahme Schwedens, indem sie eine Annäherung an die EU fordert.

In Berlin sagte ein ranghoher Regierungsvertreter, es gehe jetzt im Bündnis mit Blick auf Russland vor allem darum, Gemeinsamkeiten zu betonen und die Ukraine mit dem zu unterstützen, was das Land zurzeit am dringendsten brauche. An der genauen Formulierung der Abschlusserklärung für den Gipfel zu diesem Punkt werde noch gearbeitet. Dass ein Land im Krieg Mitglied der Allianz werden könne, schloss er aus. Er kündigte aber ein neues umfangreiches militärisches Hilfspaket Deutschlands für die Ukraine an. Es werde im Verlauf des Gipfels am Dienstag und Mittwoch in Vilnius eine Ankündigung geben zu einer "sehr substanziellen" Lieferung von Hardware.

Nach Angaben des ukrainischen Außenministers Dmytro Kuleba einigten sich die Nato-Staaten im Fall seines Landes darauf, von dem für einen Beitritt üblichen Membership Action Plan (MAP) zur Heranführung an die Standards der Allianz abzusehen. Darauf hätten sich die 31 Nato-Staaten nach "intensiven Gesprächen" verständigt, erklärte Kuleba auf Twitter. "Ich begrüße diese lang erwartete Entscheidung, die unseren Weg in die Nato abkürzt." In Vilnius bestätigte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg diese Angaben bei einer Pressekonferenz am Mittag nicht. "Es gibt keine finale Entscheidung", sagte Stoltenberg. Die Bundesregierung hat einen sogenannten "fast track" für die Ukraine bislang abgelehnt.

Verständigt hatten sich die Mitgliedstaaten der Allianz indes bereits auf die Bildung eines Nato-Ukraine-Rats, in dem das Land als gleichberechtigtes Mitglied am Tisch sitzt. Das Gremium trifft sich mindestens vier Mal im Jahr. Erstmals tagen soll es im Rahmen des Gipfels am Mittwoch, an dem Treffen soll auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilnehmen.

Offen ist weiter die Frage, welche Sicherheitsgarantien die Ukraine nach einem Ende des Kriegs vom Westen bis zu einer Aufnahme in die Nato erhalten könnte. Der deutsche Regierungsvertreter betonte, solche Garantien würden nicht im Rahmen der Nato gegeben, sondern vielmehr auf Basis bilateraler Absprachen. Grundlage dafür sei eine entsprechende Vereinbarung der G7-Staaten. Jedes Partnerland werde das einbringen, was es am besten könne. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte am Nachmittag in Berlin zu dem Thema: "Da ist die Diskussion noch lange nicht zu Ende." US-Präsident Joe Biden hat vorgeschlagen, der Ukraine Sicherheitsgarantien ähnlich wie im Fall Israels zu geben. Scholz nannte dies eine Möglichkeit unter mehreren derzeit diskutierten.

Für Stirnrunzeln im Kreis der Allianz sorgte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der einen Nato-Beitritt Schwedens jetzt an die weitere Annäherung seines Landes an die Europäische Union bis hin zu einer vollen Mitgliedschaft knüpfte. Er erwarte, dass die EU den Weg für die Türkei zur Mitgliedschaft ebne, damit die Türkei den Weg Schwedens in die Nato ebnen könne, sagte Erdogan in Istanbul. Die Türkei ist offiziell Beitrittskandidat der EU, die Verhandlungen zur Aufnahme des Landes liegen aber seit Jahren auf Eis. Erdogan hatte lange Zeit auch kein gesteigertes Interesse daran gezeigt, dass der Annäherungsprozess wieder an Fahrt gewinnt.

Andererseits blockiert die Türkei nach wie vor die Aufnahme Schwedens in die Nato, weil das Nordland nach Auffassung der Regierung in Ankara nicht ausreichend kooperiere im Kampf gegen kurdische Extremisten. Am Montag wollte Stoltenberg einen letzten Vermittlungsversuch vor dem Gipfel unternehmen. In Vilnius sollten dazu Erdogan mit Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson zusammenkommen. Es seit noch möglich, Schweden in Vilnius als 32. Mitglied der Nato willkommen zu heißen, sagte Stoltenberg.

Die Bundesregierung ist mit Blick auf Schwedens Beitritt zuversichtlich. Er rechne damit, dass es im Laufe der kommenden Tage zu einer "positiven Entwicklung" kommen werde, sagte der Regierungsvertreter in Berlin. Die Türkei hatte der Aufnahme Schwedens auf dem Nato-Gipfel in Madrid vergangenen Sommer bereits grundsätzlich zugestimmt. Die Ratifizierung des Beitritts als letztem Schritt wird aber von der Regierung in Ankara blockiert. Auch die Ratifizierung Ungarns zur Aufnahme Schwedens steht noch aus.

