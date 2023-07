ACTIVISION BLIZZARD - Aktie gibt Vollgas, Buffett jubelt!

Activision Blizzard Inc. - WKN: A0Q4K4 - ISIN: US00507V1098 - Kurs: 91,870 $ (Nasdaq)

Was für ein Paukenschlag in den USA! Microsoft dürfte wohl der entscheidende Durchbruch bei der Übernahme des Videospielekonzerns Activision Blizzard gelungen sein. Ein Gericht im den USA hat sich geweigert, die Transaktion, wie von der US-Kartellbehörde FTC, gewünscht, zu blockieren.

Richterin Jacqueline Scott Corley sagte in ihrem Urteil, dass die FTC, die die Kartellgesetze in Amerika durchsetzt, keine Aussicht gehabt hätte, zu gewinnen, wenn sie den Fall vor Gericht gebracht hätte. Genau in diese Richtung hatte auch immer Microsoft argumentiert und hätte es auf einen Gerichtsprozess ankommen lassen.

Die Begründung von Corley ist ein regelrechter Schlag ins Gesicht der FTC, die bei der Anhörung in der Woche zuvor kein gutes Bild abgegeben hatte. So schreibt Corley: "Die FTC hat keine ernsthaften Fragen aufgeworfen, inwieweit der geplante Zusammenschluss den Wettbewerb auf den Konsolen, bei Spieleabonnements oder im Bereich des Cloudgaming erheblich verringert hätte."

FTC geschlagen, Microsoft jubelt

Kein Wunder, dass Xbox-Manager Phil Spencer an einem solchen Tag bestens gelaunt ist. Auf Twitter postet er: „Wir sind dankbar, dass das Gericht schnell zu unseren Gunsten entschieden hat. Wir konnten beweisen, dass der Activision-Blizzard-Deal gut für die Industrie ist und dass die FTC-Vorbehalte bezüglich Plattform-Wechseln, Abo-Diensten und Cloud-Gaming nicht die Marktrealitäten widerspiegeln.“

Feiern werden auch die Aktionäre von Activision Blizzard. Die Aktie geht aktuell prozentual zweistellig steil und nähert sich dem Übernahmeangebot von 95 USD je Aktie an. Das wird auch Warren Buffett freuen. Der Starinvestor war auf eine Übernahme spekulierend mit 6,3 % zum zweitwichtigsten Einzelaktionär von Activision Blizzard aufgestiegen. Final durch ist der Deal dennoch nicht. Denn die britische Kartellbehörde CMA hat anders als die EU noch nicht zugestimmt. Sie will das Verfahren aber nun pausieren und über Zugeständnisse verhandeln.

Fazit: Nach einer regelrechten Achterbahnfahrt scheint nun alles doch noch im Sinne von Microsoft und auch den Aktionären von Activision Blizzard zu verlaufen. Der Deal zu 95 USD je Aktie könnte noch im laufenden Jahr abgeschlossen werden. Anleger, die auf ähnliche Transaktionen spekulieren möchten, können sich die Biotech-Aktien Horizon Therapeutics und Seagen näher ansehen.

Activision Blizzard-Aktie (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Chefredakteur)