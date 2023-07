ADOBE - Neuer Rallyversuch

Adobe Inc. - WKN: 871981 - ISIN: US00724F1012 - Kurs: 496,350 $ (Nasdaq)

Die Adobe-Aktie musste nach dem Allzeithoch bei 699,50 USD aus dem November 2021 starke Verluste hinnehmen und fiel auf ein Tief bei 274,73 USD. Diesem Tief näherte sich die Aktie noch zweimal an. Anfang November 2022 startete eine starke Rally.

Am 09. Juni 2023 brach der Wert mit einem Aufwärtsgap zwischen 440,63 USD und 453,09 USD über eine potenzielle obere Trendbegrenzung nach oben aus. Anschließend schoss die Aktie auf 518,74 USD nach oben. Dort setzten Gewinnmitnahmen ein. Der Aktienkurs setzte auf die durchbrochene Zone zwischen 479,12 und 473,49 USD zurück. Auf dieser Zone lief die Aktie zuletzt seitwärts. Gestern löste sie sich mit einer langen weißen Kerze von dieser Zone.

Kaufwelle gestartet?

Die Adobe-Aktie könnte jetzt zu einer neuen Rally starten. Ein Anstieg in Richtung 536,88 USD ist kurzfristig möglich. Falls die Aktie diese Hürde überwindet, dann wäre eine Rally in Richtung 591,58 USD bis 604,62 USD möglich.

Sollte der Wert allerdings unter 473,49 USD abfallen, wäre die Rally abgesagt. In diesem Fall müsste zumindest mit einem Rücksetzer in Richtung 451,15-440,63 USD gerechnet werden. Evtl. könnte die Aktie sogar in Richtung 402,49 USD zurücksetzen.

Fazit: Der gestrige Tag deutet auf eine weitere Rally in der Adobe-Aktie hin.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)