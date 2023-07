Blinken und Baerbock in Vilnius: Nato 'einiger denn je'

VILNIUS (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und US-Außenminister Antony Blinken sehen das transatlantische Bündnis infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine deutlich gestärkt. Beide Politiker betonten am Dienstag am Rande des Nato-Gipfeltreffens in Vilnius, das Verteidigungsbündnis sei "einiger denn je". Blinken nannte dabei die Verteidigung der Mitglieder, aber auch die Verteidigung der Ukraine. Baerbock kritisierte die Politik des russischen Präsidenten Wladimir Putin scharf und sagte mit Blick auf die Geschlossenheit der Nato: "Putin wollte uns auseinanderbringen. Putin wollte die europäische Friedensordnung zerstören, aber das Gegenteil ist das Resultat."/cn/DP/ngu