Brent Crude Öl: Wichtige Weichenstellung erwartet

Die europäische Rohölsorte Brent Crude schwankt seit nunmehr Anfang Mai in einer stabilen Seitwärtsbewegung zwischen 71,40 und grob 78,68 US-Dollar. In der abgelaufenen Handelswoche wurde bereits ein Anstieg über einen untergeordneten Abwärtstrend verlaufend um 76,56 US-Dollar favorisiert, mit Bravour bestand der Future diese Aufgabe. Nun aber hat sich der Schmierstoff der Weltwirtschaft an die entscheidende Stelle für den erfolgreichen Abschluss der vorausgegangenen Bodenbildungsphase begeben, wo nun eine mittelfristige Weichenstellung erwartet wird.

Erhöhte Vola einplanen

Konsistente Long-Signale auf Sicht der nächsten Wochen und Monate können erst bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb von 78,68 US-Dollar für Brent Öl abgeleitet werden. In einem ersten Schritt könnte ein Anstieg an 80,24 US-Dollar bevorstehen, darüber an den 200-Tage-Durchschnitt bei 82,23 US-Dollar. Ob im Anschluss auch noch die Widerstandszone um 86,71 US-Dollar in Angriff genommen wird, wird sich erst noch zeigen müssen. Insgesamt würde ein solches Szenario den Mehrfachboden um 71,40 US-Dollar endgültig abschließen können. Auf der Unterseite ist der Energieträger vergleichsweise gut abgesichert, temporäre Abschläge auf 75,48 US-Dollar dürften problemlos verkraftet werden. Nach Möglichkeit sollte es allerdings nicht mehr unter den 50-Tage-Durchschnitt bei 76,50 US-Dollar abwärts gehen, dies würde nämlich die Bemühungen der bullischen Marktteilnehmer der letzten Wochen zunichtemachen und könnte Abwärtspotenzial um 74,00 US-Dollar freisetzen.