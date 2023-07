Bulle & Bär: Wall Street – Strategie: Monatsmitte-Effekt

In den vergangenen zehn Jahren konnte der DAX vom 6. bis zum 23. Juli zulegen. Welche Aktien aus dem deutschen Leitindex weisen in dieser Zeit eine saisonal starke Phase auf und wie sieht es bei diesen Werten charttechnisch aus. Außerdem startet unsere Monatsmitte-Strategie ab heute Abend an den US-Börsen.