Dax-Anleger tasten sich weiter vor

Frankfurt (Reuters) - Nach dem Rücksetzer in der vergangenen Woche zieht der deutsche Aktienmarkt an. Der Dax rückte am Dienstag zur Eröffnung um 0,3 Prozent auf 15.718 Punkte vor. Positive Impulse kamen aus der Volksrepublik, wo die Behörden weitere Hilfen für den strauchelnden Immobiliensektor auf den Weg brachten. "China will seinen leidenden Immobiliensektor weiter unterstützen", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Das kommt am Markt gut an."

Bei den Einzelwerten ließ Daimler Truck die anderen Dax-Werte nach einer Anhebung der Prognose sowie der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms im Wert von bis zu zwei Milliarden Euro hinter sich. Die Titel legten in den ersten Handelsminuten gut zwei Prozent zu.

