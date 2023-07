DAX® - Bullen geben sich nicht kampflos geschlagen

Über die Bedeutung der Zone bei 15.600/15.700 Punkten müssen wir nicht mehr viele Worte verlieren. In den letzten Wochen und Monaten hat der DAX® hier immer wieder wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt. Zu Wochenbeginn versuchten die deutschen Standardwerte, diese Schlüsselmarken zurückzuerobern. Einziger Wermutstropfen bei diesem Unterfangen waren gestern die recht dünnen Umsätze. Dennoch sollte Anlegerinnen und Anleger die alten Tradingweisheit: „false breaks are followed by fast moves“ – also schnelle dynamische Erholungen im Anschluss an einen Fehlausbruch nach unten – im Hinterkopf behalten. Eine Rückeroberung des Tiefs vom 26. Juni bei 15.714 Punkten würde in diesem Kontext für ein wichtiges Puzzleteil sorgen. Aber erst ein Schließen der jüngsten Abwärtskurslücke bei 15.846/15.901 Punkten setzt ein echtes Ausrufezeichen im Sinne der o. g. Tradingweisheit. Trotz der vermutlich freundlichen Eröffnung wollen wir dennoch nicht zu optimistisch klingen, denn das Aktienbarometer vollzieht unverändert eine charttechnische Gratwanderung. Das jüngste „swing low“ vom vergangenen Freitag bei 15.425 Punkten bietet sich deshalb als Absicherung auf der Unterseite an.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

