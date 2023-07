Deutsche Post: Der E-Commerce bleibt mittelfristig der Wachstumstreiber

Paketbranche befindet sich wieder auf Wachstumskurs

Der Bundesverband Paket und Expresslogistik geht davon aus, dass die deutsche Paketbranche in den kommenden Jahren wieder wachsen wird. Den letztjährigen Abschwung sahen Experten lediglich als ein Herausrechnen des Corona-Sondereffekts. Die steigende Inflation drückte jüngst auf die Konsumfreudigkeit der Verbraucher. Besonders der E-Commerce-Trend soll laut Branchenanalyse weiter anhalten und die Zahl der Sendungen erhöhen. Bis 2027 werden die Lieferungen in Deutschland auf fast 4,9 Milliarden steigen, sodass man in diesem Zeitraum von einer jährlichen Steigerung von 3,3 % ausgehen kann. Die Deutsche Post wird weiterhin von ihrem boomenden Expresszustellgeschäft profitieren, auch weil viele Beschäftigte nach hohen Tarifabschlüssen wieder mehr Geld in der Tasche haben und damit den Konsum antreiben könnten.

