EQS-News: Immobilienentwickler GBI geht mit SMARTments connect als neuem Apartment-Angebot für Young Professionals an den Start

Emittent / Herausgeber: GBI Holding AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Immobilien

Immobilienentwickler GBI geht mit SMARTments connect als neuem Apartment-Angebot für Young Professionals an den Start



11.07.2023 / 07:04 CET/CEST

Berlin/Frankfurt, 11. Juli 2023. Der Projektenentwickler GBI Group erweitert seine SMARTments-Markenfamilie. Unter dem Namen SMARTments connect entstehen Apartmenthäuser, die neue Möglichkeiten zum Co-Working und Co-Living bieten – ein Trend, der besonders bei jungen Berufstätigen beliebt ist. Das Konzept ist bereits im Detail festgelegt und das Unternehmen errichtet das erste Projekt der neuen Produktlinie im Osten von Frankfurt am Main. Mehrere weitere Standorte werden derzeit geprüft. „Unsere Marktanalysen haben gezeigt, dass in zahlreichen Städten genau ein solches Beherbergungsangebot fehlt“, sagt Burak Ünver, Geschäftsführer SMARTments: „Young Professionals haben ein besonderes Bedürfnis, unkompliziert Leute kennenzulernen, ohne auf einen privaten Rückzugsort verzichten zu müssen. Diese Kombination auch noch zu einem angemessenen Preis zu bekommen, ist für diese Gästegruppe besonders wichtig.“



Das Konzept der SMARTments connect bietet Möglichkeiten für unterschiedliche Bedürfnisse. Neben den klassischen Apartments, die über eigene Küchen verfügen, werden auch Einheiten ohne Küchen angeboten: Deren Bewohner nutzen stattdessen eine der Gemeinschaftsküchen. So kann eine Community entstehen, die Aufenthalt und Einleben in einer neuen Stadt erleichtert. „Vor allem nach spannenden Erlebnis-Trips oder anstrengenden Arbeitstagen können die Gäste- beim gemeinsamen Kochen und Essen neue, inspirierende Leute kennenlernen. SMARTments connect ermöglicht eine zwanglose Kommunikation und Interaktion“, erläutert Burak Ünver, Geschäftsführer SMARTments. Auch die vergrößerten Co-Working-Bereiche gehören zu der besonderen Community-Konzeption.



Beim ersten SMARTments connect in der Frankfurter Borsigallee 9 entstehen bis Ende 2023 im Stadtteil Seckbach insgesamt 128 Serviced Apartments inklusive sechs Gemeinschaftsküchen, also auf jedem Stockwerk eine. „Auch die Bewohner der Apartments mit eigener Küche können jederzeit das Erlebnis des gemeinschaftlichen Kochens auf der Etage nutzen“, so Burak Ünver. „Dieses parallele Angebot ist ideal für Standorte, in denen es ein starkes Start-up-Angebot gibt oder viele junge Berufstätige in die Metropolen drängen, aber kaum klassische Wohnungen angeboten werden“, so Ünver: „Solche Lücken in der Immobilienstruktur vieler Städte füllen die SMARTments connect ideal aus.“



Bei den Aufenthaltszeiten wird es Unterschiede zur etablierten GBI-Marke SMARTments business geben, vermutet Ünver: „Während in SMARTments business eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer von mehr als einem Monat registriert wird, ist bei SMARTments connect ein deutlich höherer Anteil von Short- oder Medium-Stay-Reisenden zu erwarten“.



Und der Bedarf an solchen Übernachtungsmöglichkeiten steigt weiter. „Die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes wird sich weiter beschleunigen“, erwartet Simon Behr, Geschäftsführer der GBI Group. „Das bietet Chancen für junge Konzepte wie SMARTments connect, die aktuelle Trends aufnehmen. Für Investoren sind diese Produkte mit ihren breiten Einsatzmöglichkeiten sehr interessant.“



Tatsächlich findet die neue Immobilien-Form großen Anklang bei Investoren. Die abrdn Investments Deutschland AG (abrdn) erwarb das im Bau befindliche SMARTments connect in Frankfurt für einen Immobilien-Spezialfonds. „Unsere Investment-Angebote beinhalten einen Mix zukunftsträchtiger Immobilien in Deutschland. SMARTments connect gehört eindeutig dazu“, sagt Fabian Klingler, Vorstandsvorsitzender der abrdn Investments Deutschland AG. „Solche Immobilien werden in Großstädten sogar immer gefragter.“

Über SMARTments:

„SMARTments business“ und „SMARTments connect“ sind Marken der GBI Group und bieten Reisenden voll möblierte und komplett ausgestattete Apartments, bei „SMARTments business“ inklusive eigener Kitchenette, bei „SMARTments connect“ sind zusätzlich Gemeinschaftsküchen integriert. Meist sind es Geschäftsreisende oder junge Berufstätige, die Serviced Apartments für längere Aufenthalte in einer Stadt in Anspruch nehmen, etwa für Projektarbeit oder Beratungsmandate. Doch auch Privatreisende nutzen Serviced Apartments der GBI-Marken – zum Beispiel für Städtereisen oder um in einer fremden Stadt anzukommen und von dort aus in Ruhe nach einer neuen Wohnung zu suchen. Acht Häuser der Marke „SMARTments business“ mit insgesamt 1043 Apartments in München, Hamburg, Berlin, Mannheim und Wien sind aktuell im Betrieb. Hinzu kommen rund 300 Apartments, die sich in Frankfurt am Main und Hamburg im Bau befinden. Für die Marke „SMARTments connect“ ist gerade das erste Haus im Bau, in Frankfurt. Der Betrieb der beiden Serviced Apartments-Marken erfolgt auch unabhängig von Immobilienentwicklungen der GBI Group. www.smartments-business.de



Über die GBI Group:

Die GBI ist ein Immobilienentwickler, der sich auf geförderte und frei finanzierte Wohnungen, Hotels, Serviced Apartments, Studentenwohnungen und Konzepte für betreutes Wohnen unter der Marke SMARTments konzentriert. Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 hat die GBI Immobilienprojekte in Deutschland und Österreich mit einem Volumen von über 2,5 Milliarden Euro verkauft. Darüber hinaus betreibt GBI unter der Marke SMARTments Serviced- und Studenten- Apartments auch selbst. In der zur GBI Group gehörenden GBI Capital werden die Bereiche Investmentmanagement, Fonds- und Assetmanagement und Fördermittelberatung gebündelt. Gesellschafter der GBI ist der private Immobilienfondsmanager Henderson Park aus Großbritannien. http://www.gbi.ag



