EQS-News: WTS Advisory AG: WTS berät die Invest Unternehmensbeteiligungs AG beim Anteilserwerb an der DIGIT4U Business Solutions GmbH

Gemeinsam mit dem Management hat die Invest Unternehmensbeteiligungs AG („Invest AG“) im Rahmen eines Management-Buy-Out die DIGIT4U Business Solutions GmbH („DIGIT4U“) erworben. Die DIGIT4U mit Sitz in Ismaning ist einer der gefragtesten IT-Service-Provider für namhafte börsennotierte Unternehmen und öffentliche Einrichtungen im DACH-Raum. Nach einem starken Wachstum in den vergangenen Jahren unterstützt die Invest AG mit einem Investment (34 Prozent) die ambitionierten Expansionspläne des Managementteams. Diese umfassen vor allem die Verbreiterung der Kundenportfolios sowie einen verstärkten Fokus auf öffentliche Auftraggeber auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene. Die vorliegende Transaktion wurde seitens WTS von einem erfahrenen und spezialisierten Team im Bereich Financial und Tax beraten. So zeichnete das Advisory-Team um Dirk Spalthoff und Nick Weidemann für die Financial Due Diligence verantwortlich. Das M&A Tax Team von WTS um Roland Holz, Simone Rupp und Lars Becker hat die steuerliche Due Diligence erstellt im Rahmen des SPA und der steuerlichen Strukturierung unterstützt. Über Invest Unternehmensbeteiligungs AG Die Invest Unternehmensbeteiligungs AG („Invest AG“) ist der führende, österreichische Private Equity Fonds für den Mittelstand in Österreich und Süddeutschland. Die Invest AG verwaltet ein Fondsvermögen von rd. einer halben Milliarde Euro und investiert pro Transaktion zwischen 2 und 50 Millionen Euro Eigenkapital sowie Mezzanine Kapital. Mit rund 50 gehaltenen Beteiligungen, einem Beteiligungsumsatz von 6,7 Milliarden Euro und 21.000 Arbeitsplätzen steht die Invest AG für langfristige Partnerschaften mit mittelständischen Unternehmen im deutschsprachigen Raum und begleitet Unternehmen in allen Phasen des unternehmerischen Handelns. Weitere Informationen unter www.investag.at

Über DIGIT4U Business Solutions GmbH Die DIGIT4U, ist spezialisiert auf die Anforderungen von öffentlichen Auftraggebern auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene sowie Kunden aus dem privatwirtschaftlichen Umfeld. Das Serviceangebot umfasst Strategie, Planung, Durchführung, Optimierung bis hin zu Managed Services. Hierzu zählen vor allem Project & Program Management, Cloud Services & IT Infrastructure, Separation & Handover Services für Company Carve-outs, Security & Compliance sowie Development & Digital Experience. Mit ihren Dienstleistungen betreut die DIGIT4U vorwiegend Unternehmen aus dem industriellen Enterprise-Umfeld sowie Kunden aus dem öffentlichen Sektor.

Über WTS WTS Advisory ist ein unabhängiger, innovativer Lösungsanbieter für die zielorientierte Beratung und aktive operative Unterstützung von Unternehmen entlang der gesamten CFO-Agenda. Dies umfasst Lösungen von der externen Berichterstattung, Optimierung der Finanzabteilung, Fragestellungen der Governance, Risk & Compliance bis hin zur M&A- und Transaktionsberatung und Begleitung der digitalen Transformation auf dem Weg zur „Next Generation Finance". WTS Advisory ist Teil der WTS, einem globalen Full-Service Anbieter für Steuerberatungsleistungen und Financial & Deal Advisory. WTS ist in Deutschland an 13 Standorten und weltweit in mehr als 100 Ländern vertreten. Der Bereich Deal Advisory der WTS Advisory & WTS bietet eine integrierte Beratung von finanziellen (WTS Advisory) und steuerlichen (WTS) Aspekten entlang des gesamten Transaktionsprozesses an. Das WTS Advisory Deal Advisory-Team begleitet Unternehmenstransaktionen zum Beispiel in Form von Financial Due Diligence Untersuchungen und weiteren buy-side und sell-side Services sowie Bewertungsleistungen wie gutachterlichen und indikativen Unternehmensbewertungen, Purchase Price Allocations, Impairment Tests bis hin zur post-Deal Implementierung. Das WTS Transactions Advisory-Team liefert kompetente Beratung in jeder Phase einer Unternehmenstransaktion. Angefangen bei der Tax Due Diligence, über die Strukturierung und den Verhandlungen zum Unternehmenskaufvertrag bis hin zur post-Deal Implementierung.

