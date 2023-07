EUR/USD - Diese Trendlinie müssen Sie kennen!

Für das Währungspaar EUR/USD gehen die meisten fundamentalen Prognosen von einer geringen Schwankungsintensität in den kommenden Monaten aus. So liegt die Mehrzahl der Prognosen im Dunstkreis der Marke von 1,10 USD. Fast scheint es so, als sorge der Kursverlauf hierbei für einen wichtigen Anker. Schließlich verläuft hier der seit Sommer 2008 bestehende Abwärtstrend (akt. bei 1,1014 USD). Im bisherigen Jahresverlauf hat sich der Euro im Vergleich zum Greenback immer wieder mit diesem Niveau auseinandergesetzt. Um die EUR-Erholung des Jahres 2023 fortzusetzen, stellt ein Spurt über diese Hürde demnach einen wichtigen Katalysator dar. Unter saisonalen Gesichtspunkten erhält die europäische Einheitswährung ab Ende August Rückenwind durch den typischen Verlauf des Währungspaares in US-Vorwahljahren. Dann dürfte ein Ausbruch auf fruchtbaren zyklischen Boden fallen. Lohn der Mühen wäre im ersten Schritt ein Anlauf auf die 38-Monats-Linie (akt. bei 1,1217 USD), ehe die horizontalen Barrieren bei 1,15 USD wieder in den Mittelpunkt rücken. Auf der Unterseite gilt es dagegen die Schlüsselhaltezone bei 1,05/1,03 USD nicht mehr zu unterschreiten, denn das würde die EUR-Erholung seit Oktober 2022 negieren.

EUR/USD (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart EUR/USD

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

