MTU: Drei Gründe, warum die Aktie wieder fliegen sollte!

Die Aktie von MTU ist nach dem jüngsten Rücksetzer interessant. Die Reiselust der Verbraucher ist zurück, was das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft beflügelt. Zugleich investieren die Airlines in die Modernisierung und den Ausbau ihrer Flotten, wodurch der Neuabsatz von Triebwerken positiv beeinflusst wird. MTU steht damit vor einem Wachstumssprung in den nächsten Jahren.

Die aktive Flugzeugflotte verdoppelt sich auf 46.560 Jets bis 2042

Der Luftfahrtboom wurde lediglich durch die Coronapandemie unterbrochen, wie die aktuelle Marktentwicklung zeigt. Zum einen verreisen Verbraucher wieder gerne in den Urlaub. Zum anderen vergeben die Airlines große Aufträge an Flugzeugbauer. Airbus erwartet eine Nachfrage von 40.850 neuen Jets und Frachtflugzeugen im Zeitraum von 2023 bis 2042. Dadurch würde sich die Flotte von 22.880 Einheiten zu Beginn der 2020er-Jahre bis 2024 auf 46.560 Flugzeuge verdoppeln. Gut 75 Prozent der bestehenden Flotte werden dabei modernisiert. Ferner steigt die Einführung neuer Kapazitäten deutlich an. Neben dem Aufbau kraftstoffsparender Flotten treibt auch das jährlich erwartete Wachstum im Luftverkehr von 3,6 Prozent die Nachfrage an. Denn Menschen möchten fliegen, und das zunehmend nachhaltig. Es wird erwartet, dass es in China und Indien zu einem Luftfahrtboom kommt. MTU als Triebwerksbauer profitiert von den Wachstumserwartungen bis 2024, da das Unternehmen seine Triebwerke für den A319/320/321, den A320neo, die Boeing 777X und die 737Max bereitstellt.

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden: