Niederlande richten 2025 Nato-Gipfel aus

VILNIUS (dpa-AFX) - Die Niederlande werden 2025 erstmals einen Nato-Gipfel ausrichten. Er soll nach Angaben des Bündnisses auf den großen dreitägigen Jubiläumsgipfel folgen, der im kommenden Jahr zum 75-jährigen Bestehen der Verteidigungsallianz in den USA organisiert wird. Das beschlossen die Staats- und Regierungschefs der 31 Nato-Staaten am Dienstag beim diesjährigen Gipfeltreffen in Litauen.

Wo das Spitzentreffen in den Niederlanden organisiert wird, ist nach Angaben von Diplomaten noch nicht entschieden. In dem Land gebe es etliche geeignete Austragungsorte, hieß es. Der Nato-Gipfel werde der Erste in den Niederlanden sein.

Der Gipfel in den USA findet vom 9. bis zum 11. Juli 2024 in Washington statt. In der US-Hauptstadt war die Nato 1949 von den USA, Frankreich, Großbritannien und neun weiteren westlichen Staaten gegründet worden./aha/DP/jha