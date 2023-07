Ölpreise legen weiter zu

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel ihre Aufschläge vom Vortag ausgebaut. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 78,05 US-Dollar. Das waren 36 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate zur August-Lieferung (WTI) stieg um 39 Cent auf 73,38 Dollar.

Auftrieb erhielten die Erdölpreise bereits zum Wochenstart, als die chinesische Führung zusätzliche Schritte zur Stabilisierung des angeschlagenen Immobilienmarkts verkündete. Die konjunkturelle Erholung der global zweitgrößten Volkswirtschaft verläuft bislang enttäuschend. Viele Fachleute hatten darauf gesetzt, dass die Abkehr von den einst strengen Corona-Beschränkungen der Volksrepublik einen wirtschaftlichen Schub verleihen würde. Dies ist bisher ausgeblieben.

Auf der Angebotsseite versuchen unterdessen große Förderländer den Markt zu stabilisieren. Saudi-Arabien und Russland hatten vor gut einer Woche Schritte angekündigt, um das Angebot knapp zu halten. Seither sind die Preise um etwa drei Dollar gestiegen. Die beiden Staaten führen den großen Ölverbund Opec+ an, dem mehr als zwanzig Länder angehören./bgf/stk