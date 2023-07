OFFIZIELLE KORREKTUR: Warnstreiks bei Amazon in Bad Hersfeld angekündigt

(Absatz 2, Satz 1: "in neun Verteilerzentren" (nicht: "in zehn Verteilerzentren"); Verdi korrigiert Angaben)

BAD HERSFELD (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifkonflikt mit dem Onlinehändler Amazon die Beschäftigten an zwei Standorten in Bad Hersfeld für Dienstag bis Donnerstag zu Warnstreiks aufgerufen. Anlass ist der von Amazon am Dienstag gestartete Schnäppchentag "Prime Day", wie die Gewerkschaft mitteilte.

Gestreikt wird den Angaben zufolge deutschlandweit in neun Verteilerzentren des Unternehmens. An einigen Standorten war die Arbeit bereits am Sonntag niedergelegt worden. Verdi fordert für die Beschäftigten seit Jahren unter anderem die Anerkennung der Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels sowie den Abschluss eines Tarifvertrages.

Amazon erwartet nach eigenen Angaben keine Auswirkungen durch den Ausstand. Der Konzern zahlt demnach Logistikmitarbeitern ab September Einstiegslöhne von 14 Euro brutto pro Stunde inklusive Bonuszahlungen./fma/DP/ngu