Pressestimme: 'Südkurier' zu Erdogan

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Erdogan:

"Eines muss man dem türkischen Präsidenten Erdogan lassen. In schwachen Momenten lässt er durchblicken, was ihn wirklich treibt. Seit Monaten blockiert der Machthaber in Ankara mit wechselnden Begründungen den Nato-Beitritt Schwedens. Jetzt endlich legt er die Karten auf den Tisch: Er gibt den Weg für die Skandinavier frei, wenn die EU im Gegenzug der Türkei ihre Türen öffnet. Ein Erpressungsversuch, dazu noch einer der billigsten Sorte. Durchschaubarer geht es kaum. Für die Europäer kann es nur eine Antwort geben: Nein. Solche Beitrittskandidaten haben die EU dorthin gebracht, wo sie heute steht. Ein Dauerblockierer wie Viktor Orban ist schlimm genug, Erdogan gäbe der Gemeinschaft den Rest. Schon heute zeigt sein Auftreten in der Nato, wie rücksichtslos er das Einstimmigkeitsprinzip zum eigenen Vorteil nutzt - auf Kosten von Ländern, die angesichts von Putins Panzern die Sicherheit eines Bündnisses suchen. So verhalten sich keine Partner des Westens, sondern nur Gegner."/yyzz/DP/he