Stoltenberg fordert deutliches Nato-Signal an Ukraine

- von Sabine Siebold und Alexander Ratz

Vilnius/Berlin (Reuters) - Die Nato-Staaten werden nach Angaben von Generalsekretär Jens Stoltenberg von ihrem Gipfel in Vilnius eine "klare, geeinte und positive Botschaft" an die Ukraine senden.

"Die Ukraine ist einen langen Weg gegangen", sagte Stoltenberg vor Beginn des zweitägigen Treffens in der litauischen Hauptstadt am Dienstag. Das Land müsse jetzt ein deutliches Signal für den weiteren Weg hin zu einer Mitgliedschaft in der transatlantischen Allianz erhalten. "Die Ukraine ist sehr viel näher an der Nato, insofern sollte sich dies auch in den Entscheidungen der Nato widerspiegeln", sagte Stoltenberg.

An der genauen Formulierung dieser Botschaft des Gipfels werde noch gearbeitet, sagte Stoltenberg. Er rechne im Lauf des Tages mit einem Ergebnis. Seiner Auffassung nach sollte das Bündnis im Fall der Ukraine auf den sonst üblichen Membership Action Plan (MAP) zur Heranführung von Beitrittskandidaten an Nato-Standards verzichten. Damit würde der Weg der Ukraine in die Nato von einem "Zwei-Schritt zu einem Ein-Schritt-Prozess", sagte Stoltenberg. "Das sendet eine klare Botschaft aus." Angereichert werde der Gipfel-Beschluss zudem mit bilateralen Sicherheitsgarantien der Bündnis-Staaten, um einen erneuten Überfall Russlands auf die Ukraine nach einem Ende des Krieges zu verhindern.

Bundeskanzler Olaf Scholz betonte bei seiner Ankunft in Vilnius die Bedeutung von Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Dazu bereiteten die G7-Staaten am Rande des Nato-Gipfels eine gemeinsame Erklärung vor. Was die Frage einer weiteren Heranführung an die Nato betrifft, verwies Scholz darauf, es sei akut wichtig, die Ukraine militärisch zu unterstützen. Darüber hinaus müsse die Nato hierzu eine gemeinsame Entscheidung treffen und die Beschlüsse des Gipfels von Bukarest 2008 weiterentwickeln. Damals hatte das Bündnis der Ukraine grundsätzlich eine Beitrittsperspektive eingeräumt, der Prozess geriet in der Folge dann aber ins Stocken.

"STÄRKUNG DER UKRAINISCHEN DURCHHALTEFÄHIGKEIT"

Zum Auftakt des Gipfels teilte die Bundesregierung zudem mit, der Ukraine ein weiteres Paket mit Militärhilfe im Volumen von 700 Millionen Euro bereitzustellen. "Es bedient die Prioritäten der Ukraine: Luftverteidigung, Panzer, Artillerie", erklärte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und betonte: "Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der ukrainischen Durchhaltefähigkeit." Das Paket umfasst nach Angaben des Ministeriums unter anderem zwei Patriot-Startgeräte zur Luftverteidigung gegen russische Angriffe sowie weitere 40 Schützenpanzer vom Typ Marder und zusätzliche 25 Kampfpanzer vom Typ Leopard 1 A5.

Die Nato-Staaten sind sich einig, dass die Ukraine während des Krieges nicht in die Allianz aufgenommen werden soll. Ebenso einig ist sich das Bündnis, dass das Land beitreten wird, sobald dies möglich ist. Wie genau der Prozess einer weiteren Annäherung ausgestaltet werden und welche Sicherheitsgarantien die Ukraine nach einem Ende des Kriegs erhalten soll, blieb bis zuletzt allerdings offen. Die Regierung in Kiew wie auch zahlreiche osteuropäische Nato-Staaten wollen einen möglichst verbindlichen Fahrplan bis zur Mitgliedschaft festzurren. Die USA und auch Deutschland sind diesbezüglich skeptisch und bevorzugen einen zurückhaltenden Weg.

DROHNENANGRIFFE AUF KIEW UND ODESSA

Verständigt hatten sich die Mitgliedstaaten der Allianz indes bereits auf die Bildung eines Nato-Ukraine-Rats, in dem das Land als gleichberechtigtes Mitglied am Tisch sitzt. Das Gremium trifft sich mindestens vier Mal im Jahr. Erstmals tagen soll es im Rahmen des Gipfels am Mittwoch, an dem Treffen soll auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilnehmen. Laut Stoltenberg sollte Selenskyj aber schon am Dienstag in Vilnius eintreffen.

Wenige Stunden vor Beginn des Gipfels griff Russland erneut die ukrainische Hauptstadt Kiew und Odessa im Süden des Landes mit Drohnen an. Die russischen Streitkräfte hätten insgesamt 28 sogenannte Kamikaze-Drohnen gestartet, teilte das ukrainische Militär am Dienstagmorgen mit. 26 der im Iran gefertigten "Schahed"-Drohnen seien von der ukrainischen Luftabwehr abgefangen worden. Allein 24 Drohnen seien auf Odessa gerichtet gewesen, der wichtigen Hafenstadt am Schwarzen Meer. Nach Angaben örtlicher Behörden gab es weder Opfer noch nennenswerte Schäden. Alle Drohnen, die Richtung Kiew abgefeuert wurden, seien abgefangen worden, erklärte das Militär.

