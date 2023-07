Villeroy (EZB) - Inflation 2025 wieder bei zwei Prozent

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Paris (Reuters) - Die Zeit der hohen Inflationsraten neigt sich laut Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau allmählich dem Ende entgegen.

"Wir gehen davon aus, dass die Inflation im Jahr 2025 wieder bei zwei Prozent liegen wird. Dazu verpflichte ich mich heute", sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) am Dienstag dem Radiosender Franceinfo. Für 2024 werde ein Rückgang der Inflation auf im Schnitt 2,5 Prozent erwartet. Die EZB befinde sich auf ihrem Straffungskurs bereits nahe dem Zinsgipfel, sagte Villeroy. Wenn dieser erreicht sei, müsse die Notenbank eine Weile dort bleiben.

Die EZB hatte Mitte Juni die Schlüsselzinsen im Kampf gegen die Inflation das achte Mal in Folge angehoben. Mit dem jüngsten Schritt um 0,25 Prozentpunkte liegt der Einlagensatz, der an den Finanzmärkten aktuell der richtungsweisende Zins ist, inzwischen bei 3,5 Prozent. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat für die kommende Zinssitzung am 27. Juli in Frankfurt bereits einen weiteren Schritt nach oben in Aussicht gestellt.

