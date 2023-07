DAX: 16.000 Punkte in Reichweite

Bereits den vierten Tag in Folge kann der Deutsche Aktienindex DAX seine Gewinne ausbauen und konnte sich intraday über den EMA 50 hinwegsetzen sowie nahe an die psychologisch relevante Kursmarke von 16.000 Punkten heranarbeiten. Auch gelang es eine in der letzten Wochen gerissene Kurslücke endgültig zu schließen, nun aber wartet ein kurzzeitiger Abwärtstrend auf das Barometer.

Trotz der wirtschaftlichen Eintrübung sehen Börsianer offenbar doch noch mehr Kurspotenzial, als es die Charttechnik derzeit tut. Seit den Rekordständen wurde lediglich eine 1-2-3-Konsolidierung zurück auf 15.156 Punkte etabliert. Ein Impuls ist dies nicht, somit könnte der Weg in Richtung der Widerstände aus 2021 um 16.290 Punkten durchaus vorgegeben sein.

Dreht der Index nicht bei 16.000 Punkten zur Unterseite ab und fällt mindestens wieder unter 15.659 Zähler zurück, müsste ein bärisches Szenario mit Zielen am EMA 200 bei 15.194 Punkten korrigiert werden.

An der Datenfront kamen die bisher wichtigsten Zahlen zu den Verbraucherpreisen aus den USA. Die Teuerungsrate hat sich im Juni demnach von 4,0 % im Mai auf 3,0 % im Juni abgeschwächt, dies befeuert nicht unbedingt weitere Schritte der US-Notenbank FED.

Weitere Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag werden noch ab 16:30 Uhr mit den wöchentlichen Rohöllagerbeständen der USA fortgesetzt, interessante dürfte am Ende des Tages allerdings die Veröffentlichung des Beige Books der FED um 20:00 Uhr werden.