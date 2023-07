Dax setzt Erholung fort

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Mittwoch die jüngste Erholung fortgesetzt. Nach Verlusten in den ersten vier Börsentagen im Juli geht es nun bereits den vierten Tag in Folge wieder aufwärts. Der Dax legte gegen Mittag um 0,8 Prozent auf 15.920 Punkte zu. Der MDax der mittelgroßen Titel gewann zuletzt 1,2 Prozent auf 27.651 Punkte. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich ebenfalls fester.

Allerdings könnten die Karten am frühen Nachmittag neu gemischt werden. Dann werden in den USA die Verbraucherpreise für Juni veröffentlicht.

Sollte die Teuerung die Markterwartungen übertreffen, dann könnte an den Finanzmärkten wieder die Furcht vor weiter steigenden Leitzinsen aufkommen. Das würde die Aktienbörsen belasten, denn mit steigenden Zinsen verteuert sich die Refinanzierung von Unternehmen. Zudem schmälern höhere Zinsen die Kreditaufnahme und mithin das Wirtschaftswachstum.