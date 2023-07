Deutschland liefert keine Eurofighter an Saudi-Arabien

Vilnius/Berlin (Reuters) - Deutschland wird in absehbarer Zeit keine Eurofighter an Saudi-Arabien liefern.

Eine solche Lieferung "steht absehbar nicht an", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwoch am Rande des Nato-Gipfels in Vilnius. Zur Begründung sagte der Kanzler: "Die Situation in Jemen hat sich sehr geändert." Die "Süddeutsche Zeitung" hatte zuerst darüber berichtet. Demnach will die Bundesregierung bis zum Ende des Krieges im Jemen keine Anträge auf Erteilung von Ausfuhrgenehmigungen für Saudi-Arabien mehr erteilen. Saudi-Arabien hat sich an dem Konflikt im Jemen militärisch beteiligt.

