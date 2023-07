Devisen: Euro steigt erneut auf zweimonatigen Höchststand

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch erneut einen zweimonatigen Höchststand gegenüber dem US-Dollar markiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1037 Dollar und damit so viel wie zuletzt Anfang Mai. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagabend auf 1,0989 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte richtet sich die Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten auf amerikanische Inflationsdaten. Am Nachmittag gibt die Regierung neue Zahlen für Juni bekannt. Fachleute rechnen mit einem abermaligen, vor allem aber deutlichen Rückgang der Teuerung. Auch die von der US-Notenbank Fed besonders beachtete Inflation abzüglich Energie und Lebensmittel dürfte zurückgehen.

Angesichts der tendenziell rückläufigen Inflation stellen sich Analysten und Anleger die Frage, wie weit die Federal Reserve ihre Geldpolitik noch straffen wird. Nachdem die Fed bereits im Juni eine Pause eingelegt hat, wird für die nächste Sitzung Ende Juli eine weitere Zinsanhebung erwartet. Wie es danach weitergeht, ist fraglich. Die Ungewissheit hat den Dollar in den vergangenen Tagen belastet./bgf/ngu